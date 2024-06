Isabella Scherer desabafa sobre onda de hate e expõe internauta nas redes sociais

A influenciadora e campeã do Masterchef 21, Isa Scherer, compartilhou nesta quinta-feira, 20, um pouco dos comentários que recebeu dos haters

Nesta quinta-feira, 20, Isabella Scherer compartilhou com seguidores os comentários de haters que tem recebido pelo Instagram, em resposta às publicações dela nos stories. A influenciadora e chef de cozinha expôs uma série de mensagens de ódio que recebeu, criticando o corpo de Isa e também os hábitos dela.

"Mulher do céu, diminui essa cortina de biquíni, pelo amor de Deus. Já não tem teta e aí usa um biquíni enorme desse", escreveu um usuário do Instagram a respeito de uma publicação da artista em que ela se mostrava tomando sol. Além deste comentário, a pessoa seguiu criticando a chef.

"Você tem um mal gosto", "se trocou no escuro, com certeza", foram outros comentários recebidos pela influenciadora que desabafou sobre o assunto: "Como pode ser assim? E acharam que era só isso? Continua, mas eu parei porque era o suficiente", escreveu a campeã do Masterchef.

Isa Scherer compartilha susto com coletor menstrual: "Formou um vácuo"

Nesta segunda-feira, 17, a chef de cozinha Isa Scherer usou as rede sociais para relembrar um perrengue que passou ao usar um coletor menstrual. A também influenciadora digital compartilhou que precisou da ajuda do marido, Rodrigo Calazans, e chegou a pensar que teria que ir ao pronto-socorro após ter dificuldades de retirá-lo do corpo.

"Vocês acompanharam a minha saga com o coletor menstrual. O pequeno [Rodrigo] teve que puxar porque ficou entalado. Nem eu e nem ele estávamos conseguindo puxar, fazendo muita força, porque formou um vácuo. A gente demorou uns 10 minutos para tirar, e eu como uma pela ansiosa, já estava imaginando eu indo para o PS tirar um coletor menstrual", relembrou nos Stories do Instagram.

E continuou: "Eu parei de usar absorvente interno por causa da história da Lauren Wasser. Basicamente, ela colocou um absorvente, dormiu e teve uma síndrome do choque tóxico, que é algo que absorvente interno pode causar, mesmo que as chances sejam mínimas. Ela teve que amputar as duas pernas e eu fiquei paranoica e não uso mais", finalizou a campeã do Masterchef Brasil.