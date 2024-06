Isa Scherer compartilha susto com coletor menstrual: "Formou um vácuo"

Campeã do 'Masterchef Brasil', Isa Scherer contou aos seguidores sobre o perrengue que enfrentou ao usar coletor menstrual; entenda

Nesta segunda-feira, 17, a chef de cozinha Isa Scherer usou as rede sociais para relembrar um perrengue que passou ao usar um coletor menstrual. A também influenciadora digital compartilhou que precisou da ajuda do marido, Rodrigo Calazans, e chegou a pensar que teria que ir ao pronto-socorro após ter dificuldades de retirá-lo do corpo.

"Vocês acompanharam a minha saga com o coletor menstrual. O pequeno [Rodrigo] teve que puxar porque ficou entalado. Nem eu e nem ele estávamos conseguindo puxar, fazendo muita força, porque formou um vácuo. A gente demorou uns 10 minutos para tirar, e eu como uma pela ansiosa, já estava imaginando eu indo para o PS tirar um coletor menstrual", relembrou nos Stories do Instagram.

E continuou: "Eu parei de usar absorvente interno por causa da história da Lauren Wasser. Basicamente, ela colocou um absorvente, dormiu e teve uma síndrome do choque tóxico, que é algo que absorvente interno pode causar, mesmo que as chances sejam mínimas. Ela teve que amputar as duas pernas e eu fiquei paranoica e não uso mais", finalizou a campeã do Masterchef Brasil.

Campeã do Masterchef, Isa Scherer não é reconhecida por Erick Jacquin

A atriz e chef de cozinha Isa Scherer não foi reconhecida por Erick Jacquin, jurado do Masterchef Brasil, mesmo sendo uma das campeãs do programa. Em suas redes sociais, a filha do nadador Fernando Scherer, o Xuxa, mostrou um momento em que encontrou com o chef e revelou que ele nunca se lembra dela.

"POV: você ganhou o MasterChef, mas o Jacquin nunca lembra de você", escreveu Isa em vídeo compartilhado nos stories de seu perfil oficial do Instagram. No registro, a atriz mostrou o momento em que pede para tirar uma foto com o chef, que não se lembra dela ter ganhado o programa da qual ele era jurado.

Isa também afirmou que Jacquin nunca se lembra dela em outras oportunidades que eles tiveram de se encontrar. "Gente, ele não lembra de mim, tá? Eu vou pedir para tirar uma foto com ele", disse ela, que também revelou que essa é a quinta vez que isso acontece.

Mesmo envergonhada, a campeã se levantou para falar com o jurado, que rapidamente lhe atendeu com uma foto. O registro foi publicado nas redes sociais, onde Isa defendeu Jacquin: "Mesmo assim, ele é sempre fofo comigo!". Confira!