Isa Scherer, campeã do Masterchef, não é reconhecida por Erick Jacquin

A atriz e campeã do Masterchef Brasil, Isa Scherer não é reconhecida Erick Jacquin e revela curiosidade sobre o jurado do programa; confira!

A atriz e chef de cozinha Isa Scherer não foi reconhecida por Erick Jacquin, jurado do Masterchef Brasil, mesmo sendo uma das campeãs do programa. Em suas redes sociais nesta quarta-feira, 20, a filha do nadador Fernando Scherer, o Xuxa, mostrou um momento em que encontrou com o chef e revelou que ele nunca se lembra dela.

"POV: você ganhou o MasterChef, mas o Jacquin nunca lembra de você", escreveu Isa em vídeo compartilhado nos stories de seu perfil oficial do Instagram. No registro, a atriz mostrou o momento em que pede para tirar uma foto com o chef, que não se lembra dela ter ganhado o programa da qual ele era jurado.

Isa também afirmou que Jacquin nunca se lembra dela em outras oportunidades que eles tiveram de se encontrar. "Gente, ele não lembra de mim, tá? Eu vou pedir para tirar uma foto com ele", disse ela, que também revelou que essa é a quinta vez que isso acontece.

Mesmo envergonhada, a campeã se levantou para falar com o jurado, que rapidamente lhe atendeu com uma foto. O registro foi publicado nas redes sociais, onde Isa defendeu Jacquin: "Mesmo assim, ele é sempre fofo comigo!"

Confira o registro do encontro:

Isa Scherer explica alergia psicológica seletiva

Em janeiro, Isabella Schererabriu o jogo sobre sua alergia psicológica seletiva nas redes sociais. Ela, que alega nunca ter tido alguma alergia alimentar, explicou que sempre anda com um anti-alérgico na bolsa por precaução. “Já fui parar no hospital com um ataque de pânico de alergia psicológica.”

Isabella compartilhou com os seguidores sobre como funciona a alergia pscicológica seletiva no seu dia a dia. “Tenho alergia psicológica seletiva. Em restaurante médio, eu tenho a camarão, sempre. Se confio muito [no restaurante], eu não tenho alergia a camarão. Mas, de qualquer jeito, acalma a minha psique ter um [anti-alérgico] na bolsa. Você me pergunta: 'Isa, você já teve alguma alergia alimentar na vida?' Não. 'Por que você [tem essa] noia?' Não sei.”, iniciou.

“Mas, eu tinha pânico real. Assim, eu já fui parar no hospital com um ataque de pânico de alergia psicológica. Hoje em dia levo na brincadeira que eu já aprendi a lidar. Já tomei picada de marimbondo e sobrevivi, de abelha e sobrevivi. De comida nunca tive mesmo, não e já comi de tudo também, e sobrevivei, né? Como vocês podem ver. E é isso”, disse a chef de cozinha.