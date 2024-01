Isa Scherer explica alergia psicológica seletiva: "Eu tinha pânico real"

Campeã do Masterchef Brasil, Isa Scherer compartilhou com os seguidores sobre sua alergia psicológica seletiva: "Já fui parar no hospital"

Na última quinta-feira, 25, a influenciadora digital e chef de cozinha Isabella Scherer compartilhou em suas redes sociais sobre sua alergia psicológica seletiva. Ela, que alega nunca ter tido alguma alergia alimentar, explicou que sempre anda com um anti-alérgico na bolsa por precaução. “Já fui parar no hospital com um ataque de pânico de alergia psicológica.”

Isabella compartilhou com os seguidores sobre como funciona a alergia pscicológica seletiva no seu dia a dia. “Tenho alergia psicológica seletiva. Em restaurante médio, eu tenho a camarão, sempre. Se confio muito [no restaurante], eu não tenho alergia a camarão. Mas, de qualquer jeito, acalma a minha psique ter um [anti-alérgico] na bolsa. Você me pergunta: 'Isa, você já teve alguma alergia alimentar na vida?' Não. 'Por que você [tem essa] noia?' Não sei.”, iniciou.

“Mas, eu tinha pânico real. Assim, eu já fui parar no hospital com um ataque de pânico de alergia psicológica. Hoje em dia levo na brincadeira que eu já aprendi a lidar. Já tomei picada de marimbondo e sobrevivi, de abelha e sobrevivi. De comida nunca tive mesmo, não e já comi de tudo também, e sobrevivei, né? Como vocês podem ver. E é isso.”, disse a chef de cozinha.

Isabella Scherer ainda relatou que quando era criança já precisou ir ao hospital por ter alergia a picada de formiga, mas fez tratamento. “Melhorou muito, a última vez que tive [reação alérica], eu já tinha feito tratamento há anos, fui picada com uns 16/17 anos. Estava fazendo foto na rua, com vestido meio longo, de tule, fui para o carro e puxei a barra do vestido para cima. Nisso, eu fui picada na coxa, por uma formiga que eu nunca tinha visto antes. Ela tinha um corpinho pequeno, vermelho e uma bunda gigante azul. Pensa. Isso não vai dar bom, né?”.

“Aí, eu comecei a sentir coçar, assim, minha orelha, meu pescoço, e perguntei para ele se tinha alguma coisa. Ele falou que não. Beleza. Aí, a gente foi [em uma cafeteria] e eu me coçando muito. Quando eu me olhei no espelho, é que a base [maquiagem] tava cobrindo, mas eu tava toda de bolinha vermelha e minha orelha começou a inchar. Quando a gente chegou no hospital, eu tava com a orelha igual de lutador. Tipo, muito inchada. E aí, eu fiquei o dia inteiro tomando anti-alérgico, minha orelha não desinchava. Chegaram a cogitar, se não desinchasse com o tanto de anti-alérgico que tomei, fazer punção. Mas aí desinchou e ficou tudo bem. Foi a última vez que realmente tive alguma alergia na vida.”, finalizou ela sobre sua última reação alérgica.

Quem é Isabella Scherer?

A atriz e influenciadora é conhecida por ser filha do nadador profissional Fernando Scherer, também conhecido como Xuxa. Ela também participou da oitava temporada do reality show Masterchef, edição a qual ela saiu como a grande campeã.

Isa começou a ser reconhecida nacionalmente após entrar para o elenco de Malhação - Viva a Diferença, em 2017. Na época, ela contracenou com atores como Lucas Penteado, Giovanna Grigio e Ana Hikari. Ainda na TV Globo, ela também atuou na primeira fase da novela Bom Sucesso, onde viveu a protagonista Paloma.

Em meio a pandemia de COVID-19, Isabella mudou um pouco o foco da carreira e decidiu se arriscar no reality Masterchef. Seu desempenho chamou atenção dos fãs, tornando seu nome ainda mais em evidência.

Após anunciar que estava grávida de gêmeos, fruto de seu relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans, ela passou a ficar mais ativa nas redes sociais, mostrando parte de sua rotina de gestação.