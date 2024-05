Fabiana Justus impressiona ao mostrar cabelo maluco que fez nas filhas gêmeas

Fabiana Justus monta força tarefa e impressiona ao mostrar penteados no dia de 'cabelo maluco' na escola das filhas; veja fotos

Nesta quarta-feira, 22, Fabiana Justus acordou cedo com uma missão! A influenciadora digital usou toda sua criatividade para fazer penteados nas filhas, Chiara e Sienna, de cinco anos, para o dia do cabelo maluco na escola. Em suas redes sociais, ela mostrou que caprichou para acertar nos pedidos das gêmeas, frutos da relação com o empresário Bruno D'Ancona.

Em seu perfil no Instagram, Fabiana contou que estava ansiosa desde a noite anterior para fazer os penteados, já que as meninas foram ousadas em suas escolhas: “Amanhã vou acordar às seis e pouca para tentar fazer esses penteados. Me desejem sorte! Aguardem as cenas dos próximos capítulos”, ela brincou com as pequenas.

Pela manhã, Fabiana mostrou que montou uma força tarefa para começar a produção e separou todos os itens necessários, incluindo uma boneca. Isso porque uma das meninas pediu para ir com penteado de 'Barbie sereia' no cabelo, enquanto a outra gêmea elegeu o penteado como uma rosquinha para o dia diferentão em sua escola.

Com a ajuda de sua enfermeira, Simone, a herdeira de Roberto Justus colocou a mão na massa e decidiu caprichar nos penteados, com direito a muito brilho, glitter e até spray colorido: “Arrasamos?”, ela perguntou para os seguidores ao exibir o resultado antes de deixar as pequenas na escola e curtir a manhã com seu caçula, Luigi, de nove meses.

Vale lembrar que Fabiana segue em tratamento contra a leucemia. Diagnosticada com câncer no começo do ano, ela passou por um transplante de medula óssea e agora se recupera em casa ao lado da família. Mesmo com o sucesso do procedimento, a influenciadora faz acompanhamento médico e vai ao hospital semanalmente.

Roberto Justus surge emocionado com surpresa de Fabiana Justus:

O empresário Roberto Justus apareceu emocionado e com a voz embargada em um vídeo da festa de aniversário da filha caçula, Vicky, que completou quatro aninhos. As imagens foram compartilhadas pela esposa dele, Ana Paula Siebert, e mostraram um trecho do discurso dele ao receber uma surpresa da filha Fabiana Justus.

Fabiana, que está em tratamento contra o câncer, foi de surpresa ao evento e emocionou a todos com sua presença. Então, Roberto Justus pegou o microfone para anunciar a chegada da filha: "A Fabi está aqui e vai dar tchau para todo mundo. Vem, Fabi! Quatro meses depois, do hospital para casa, ela resolveu passear”, ele se emocionou.

Vale lembrar que Fabiana não contou para ninguém que estava indo até a festa e. Com isso, a emoção tomou conta dos familiares, que ficaram encantados com a presença dela. Nos stories do Instagram, ela relatou como foi encontrá-los: "Foi muito emocionante, não sei nem explicar para vocês. O nosso plano era passear de carro”, ela contou; veja os vídeos da surpresa!