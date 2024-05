Saiba quantos seguidores Davi já perdeu após o BBB 24

Davi Brito venceu o BBB 24 há pouco mais de um mês, mas já perdeu vários seguidores no Instagram. Saiba qual é o número atual

O ex-BBB Davi Brito venceu a 24ª edição do Big Brother Brasil, da Globo, há pouco mais de um mês, mas não elevou o número de seguidores nas redes sociais. Na verdade, ele perdeu muitos seguidores.

O ex-brother tinha cerca de 10,5 milhões de seguidores no Instagram quando se tornou milionário na grande final do reality show. Porém, um mês depois, ele está com 9,5 milhões de seguidores no Instagram - o que representa que ele perdeu 1 milhão de seguidores em quatro semanas.

A queda no número de seguidores começou quando os fãs descobriram o fim do namoro dele com Mani Reggo logo depois da grande final. Os internautas começaram a seguir Mani e parar de seguir Davi.

Hoje em dia, Davi Brito mostra um pouco de sua vida nas redes sociais. Ele posta fotos e vídeos de dancinha, mas mantém a sua privacidade longe da web. Nos últimos dias, ele esteve no Rio Grande do Sul como voluntário e compartilhou os momentos de doações e trabalhos nas regiões afetadas pela enchente.

E a faculdade do Davi?

Campeão do BBB 24, da Globo, Davi Brito saiu do reality show falando que iria entrar na faculdade de medicina, já que ganhou uma bolsa de estudos durante o reality show. Porém, ele terá que cumprir uma exigência para fazer a sua matrícula.

De acordo com o site Contigo!, Davi precisará passar pelo processo do vestibular para conquistar a sua vaga no curso ou apresentar a sua nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e ver se será classificado para a turma. A universidade deverá entrar em contato com ele em breve para explicar a situação.

“Ele precisará cumprir os requisitos legais de ingresso para sua gradução (prestar vestibular ou ser classificado utilizando a nota do Enem)”, informou a assessoria da universidade Estácio. Portanto, ainda não existe uma previsão de quando Davi vai, de fato, entrar na universidade.

Vale lembrar que o curso universitário de medicina costuma durar seis anos, com disciplinas teóricas e práticas.