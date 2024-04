Ex-BBB Davi perde seguidores e Mani Reggo vê seu número aumentar

Em poucas horas, o ex-BBB Davi teve uma queda no número de seguidores no Instagram após Mani Reggo postar desabafo. E ela viu seu número aumentar drasticamente

O ex-BBB Davi Brito, que foi o campeão do Big Brother Brasil 24, perdeu seguidores neste sábado, 20. Em poucas horas, ele teve uma queda no número de seguidores após Mani Reggo fazer um desabafo.

Davi e Mani estão envolvidos em rumores de que tenham se separado após ele vencer o reality show. Com isso, ela fez um desabafo nas redes sociais que aqueceu os rumores de que o romance chegou ao fim. Com isso, Davi saiu de 10,5 milhões de seguidores para 10,3 milhões de seguidores - sendo uma queda de cerca de 200 mil fãs .

Enquanto isso, Mani Reggo viu seu número de seguidores crescer. Em poucas horas, ela foi de 3,2 milhões de seguidores para 4,7 milhões de seguidores - uma soma de 1,5 milhão de fãs .

Em seu desabafo, Mani mandou várias indiretas para Davi. Ela contou que ficou surpresa ao vê-lo mudando o status do relacionamento deles em entrevistas e pediu desculpas aos seguidores por ter ficado longe das redes sociais nos últimos dias. Ela disse que precisou se afastar para processar as informações.

"Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo. Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas , e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade", disse ela.

E completou: "E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar. Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizer crescer, e me redescobrir-me. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras mas nossos gestos. Gratidão".