Ex-BBB Deniziane expõe bastidores de recuperação após plástica: 'É um pouco complicado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Deniziane revelou motivo por trás da decisão de fazer a lipo LAD e confessou ter realizado um sonho pessoal

Deniziane, ex-participante do BBB 24, chocou os fãs ao mostrar o resultado de sua lipo LAD, procedimento estético que virou queridinho do mundo dos famosos nos últimos anos. Em entrevista à CARAS Brasil, a mineira contou que apesar de ter amado o novo visual, o processo de recuperação não é tão fácil como imaginam.

"O pós-operatório é um pouco complicado, você fica muito limitada. Mas ver que algo que me incomodava não me incomoda mais é libertador. Estar preparada para esse momento e ter ciência que você vai precisar de pessoas para te ajudar é essencial", disse ela, que além da lipo, também colocou silicone através da clínica JK Estética: "Vale a pena demais".

Apesar do resultado da lipo ter ganhado destaque nos últimos dias, a ex-bbb conta que já tem um mês que ela tem se recuperado da cirurgia. "Já voltei à minha vida normal. Graças a Deus, eu me recuperei rápido. Sinto algumas dores na coluna ainda, mas é normal", afirma.

Muito sincera sobre seus desejos e aspirações, desde quando estava no BBB 24 Anny sempre falou sobre os cuidados com seu corpo. Logo quando deixou o reality, ela foi uma das primeiras ex-participantes a aproveitar os privilégios da fama e investir na mudança do visual.

Segundo a famosa, conseguir colocar silicone e fazer a lipo foi uma verdadeira realização pessoal. Mãe do pequeno Lucca, de 2 anos, ela confessa que a maternidade mudou um pouco seu corpo e acabou deixando marcas indesejáveis, fazendo ela ir atrás de algumas alternativas para dar aquela recauchutada.

"A maternidade é a coisa mais especial que vivi na minha vida, mas a gestação mudou um pouco o meu corpo e havia algumas coisas que me incomodavam. A oportunidade de fazer a LipoLad na JK foi a realização de um sonho mesmo. Estou encantada com tudo, desde o primeiro atendimento até o pós-operatório", finaliza.