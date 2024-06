Juninho analisa mudança de vida após BBB 24: "Coisas estão acontecendo"

Quatro meses após deixar o 'Big Brother Brasil 24', Juninho comentou sobre mudanças de vida e cenário financeiro pós-reality; confira

Ex-BBB 24, Juninho continua atuando como motoboy e mototaxista no Rio de Janeiro. Em entrevista à Quem, ele analisou as mudanças de vida que ocorreram nesses quatro meses fora da casa mais vigiada do Brasil e comentou sobre o cenário financeiro.

"Minha vida tem sido melhor do que eu esperava no dia em que eu saí do programa. No início, bate um medo, mas as coisas foram caminhando e tem sido divertido ter a oportunidade de conhecer novas pessoas, outras possibilidades de trabalho e estudo", disse ele ao veículo.

Além do reconhecimento brasileiro, o ex-brother compartilhou que o reality show da TV Globo fez com que ele se aproximasse da filha, Maria Clara, de 20 anos. "Se eu já admirava ela, hoje isso só aumentou pela força que ela demonstrou ter durante e depois do programa. Era meu grande objetivo estarmos bem e, hoje em dia, estamos cada vez mais próximos e aproveitando os momentos juntos", declarou.

O programa também fez com que o carioca mudasse o olhar sobre quem é. "Sempre me considerei um homem negro, mas tenho tido a oportunidade de estudar e mergulhar cada vez mais e entender muita coisa que já me aconteceu inclusive. Tenho estudado o letramento racial, as questões sociais e tentado me colocar cada dia mais nesse papel de compartilhar o que eu aprendo", contou.

Para quem não sabe ou não lembra, Juninho voltou a exercer a profissão de motoboy em abril, por não conseguir se manter apenas com o dinheiro do BBB 24. Durante a entrevista, ele explicou melhor sobre isso. "Isso acabou gerando um burburinho na mídia e, logo na sequência, começaram a surgir trabalhos e publicidades. Então estou, nessas últimas semanas, sem conseguir rodar, mas não posso dizer que não parei", disse ele.

E esclareceu: "Voltei porque as contas não param de chegar e, até então, não tinham surgido oportunidades. Tenho orgulho dessa profissão que divido com tantos outros colegas e que me sustentou todos esses anos".

Mesmo com mais oportunidades, o ex-brother confessou que ainda não conseguiu realizar sonhos materiais. "Fiz agora, recentemente, a minha terceira publicidade, e os valores que estão caindo na conta ainda são para pagar despesas. Ainda não consegui nem trocar de celular, mas sinto que as coisas estão acontecendo e da maneira certa. Não é meu intuito fazer publicidade de forma irresponsável, realmente quero aproveitar a oportunidade de ter estado no programa para ajudar de alguma forma quem me segue e me acompanha", apontou.

Com cerca de 246 mil seguidores no Instagram, Juninho pretende investir cada vez mais na criação de conteúdo. "Eu saí da casa com menos de 90 mil seguidores, os meus perfis cresceram muito nesse tempo! Eu tenho uma equipe que é voluntária e que estava comigo desde o programa. São profissionais da área, além da minha filha, que não soltaram a minha mão e que estão construindo comigo essa jornada", compartilhou.

"Fazemos as reuniões para entender os melhores conteúdos e tentar deixar o mais sincero possível, até porque não sou tão tecnológico assim, então eles me ajudam a entender e estou gostando demais. De vez em quando apareço no Space do X [antigo Twitter]. Adoro interagir com o pessoal", finalizou Juninho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antonio Carlos da Silva Jr (@motoboy.juninho)

Juninho voltou a ser motoboy para pagar pensão da filha

Juninho, ex-participante do BBB 24, revelou que precisou voltar a atuar como motoboy pelas ruas do Rio de Janeiro porque estava sem condições de manter despesas básicas de sua rotina diária. Em entrevista à CARAS Brasil, o carioca abriu a intimidade e comentou sobre as dificuldades que passou a enfrentar após deixar o reality da TV Globo. Saiba mais!