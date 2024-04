Saiba quanto Yasmin Brunet gastou em festa para ex-BBBs e mais de 100 convidados

Em entrevista à CARAS Brasil, equipe responsável pela organização do After Secreto de Yasmin Brunet contou bastidores da festa da ex-sister do BBB

Yasmin Brunet (35) se tornou assunto nesta quinta-feira, 17, após a repercussão de sua festa para seus aliados no BBB 24. O evento aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e reuniu cerca de 120 convidados, dentre amigos e ex-confinados do reality.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Weeventos, empresa responsável pela organização da festa, a ex-participante do BBB teria investido cerca de R$ 250 mil na noite . O evento aconteceu no Espaço Barra e contou com uma decoração escolhida por Brunet, além de iluminação especial e paisagismo.

Os convidados foram servidos com um buffet que uma estação de massas e outra destinada apenas para gastronomia vegana. Além disso, a festa contou com uma ala apenas para doces, com direito a churros e açaí. Além disso, o "after secreto" como foi nomeado, também oferecia bebidas alcóolicas.

As atrações da comemoração foram bastante voltadas para os ritmos funk, rap e trap. Nomes como DJ Braga, Dj Kelve e Trio Locco Squad fizeram apresentações e animaram a pista de dança para os convidados da ex-sister.

Dentre os ex-participantes do BBB que compareceram à festa estavam Rodriguinho e sua esposa, Bruna Amaral, Wanessa Camargo, Mc Binn, Leidy Elin, Raquele, Nizam, Lucas Buda, Giovanna, Lucas Luigi, Deniziane, Thalyta, Marcus Vinicius, Pitel e outros.

CONFIRA LOOKS DOS BROTHERS NO AFTER DE YASMIN BRUNET:

Brunet também convidou alguns nomes do meio artístico como o ator Marcello Melo Jr., a cantora Pocah, MC Daniel, com quem já despertou rumores de estar vivendo um affair antes de entrar no reality, e o DJ Tucho.

O evento chamou atenção nas redes sociais com os registros compartilhados pelos presentes, mas também pela ausência do top 5 da edição, composto por Alane, Beatriz, Isabelle, Matteus e o campeão Davi, e Fernanda.

CONFIRA O LOOK DE YASMIN BRUNET PARA AFTER SECRETO COM EX-PARTICIPANTES DO BBB: