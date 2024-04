Nizam revela conversa que teve com Yasmin Brunet durante festa: 'Acabou!'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB Nizam confessa que pediu desculpas para Yasmin Brunet durante festa após o BBB 24. Saiba mais

Os ex-participantes do BBB 24 se reuniram na madrugada desta quinta-feira, 18, para celebrar oficialmente o fim do reality show. A festa foi organizada por Yasmin Brunet (35) e intitulada de after secreto, um dos convidados foi Nizam (32). Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB revela que conversou com a sister durante a festa: "Acabou!"

Em sua trajetória no confinamento, ao lado de outros brothers, Nizam fez alguns comentários sobre o corpo da modelo. No entanto, assim que foi eliminado da competição, ele reconheceu o erro e pediu perdão e tentou contato, mas a conversa só aconteceu de fato no after secreto.

"Sim, finalmente, a espera acabou! Conversamos ontem na festa. Eu já tinha conversado com ela no ao vivo. No dia da final eu cheguei nela e pedi desculpas, mas aí ontem a gente realmente pode conversar e deixar claro para vocês que tá tudo bem", confessa.

"Ela aceitou as desculpas e realmente verbalizou que estava tudo bem, curtimos a festa, tiramos fotos e conversamos, então, por favor, de uma vez por todas acabou! É isso. Beleza? Está tudo resolvido", declara Nizam aliviado após toda a situação.

Ele ainda confessa que ficou muito feliz em ser convidado para a confraternização e afirma que não existe um clima de rivalidade entre os participantes dessa edição: "Foi sensacional, né? Nossa não tem nem o que falar, a festa foi demais mesmo. Eu me senti bem em ser convidado claro. E está assim, tudo muito bem".

Além de Nizam, o 'after secreto' contou com a presença de Wanessa Camargo, Leidy Elin, Marcus Vinícius, Thalyta, Vanessa Lopes, Juninho, Vinicius Rodrigues, Lucas Buda, Giovanna Pitel, Raquele, MC Bin Laden, Rodriguinho, Maycon e Deniziane.

VIDA APÓS O JOGO

Durante a conversa, Nizam aproveitou para compartilhar sobre seus próximos projetos agora que o BBB 24 acabou. Ele está organizando sua agenda com o final do programa, mas confessa que tem desejo de se tornar um apresentador.

"A gente está fazendo as curiosidades sobre os lugares que visitei na minha vida. São 62 países viajados mais 140 cidades, então tem bastante vídeo para postar. Vamos para o projeto de lives semanais, que estou vendo qual é o assunto que vamos focar, vai ter lives semanais no Kawai. Por enquanto, é isso. Quero estudar e focar na carreira artística para um dia me tornar um grande apresentador", finaliza.