Tudo em paz? Yasmin revela se fez as pazes com Rodriguinho após o BBB 24

Fora do BBB 24, Yasmin e Rodriguinho surgiram juntos e revelaram se 'selaram a paz' após comentários polêmicos no reality

Os ex-participantes do Big Brother Brasil 24 se reuniram na madrugada desta quinta-feira, 18, para celebrar oficialmente o fim do reality show. Alguns momentos da festa, intitulada 'after secreto', foram compartilhados com os fãs por Yasmin Brunet através das redes sociais.

Ao longo do evento, a modelo surgiu ao lado de Rodriguinho e mostrou que fez as pazes com o ex-colega de confinamento. Dentro do programa da TV Globo, o pagodeiro fez alguns comentários a respeito da aparência e hábitos alimentares da modelo, que descobriu o ocorrido após sua eliminação do jogo.

O primeiro registro dos ex-BBBs foi publicado por Rodriguinho, contando que estava presente na festa. Logo em seguida, é possível perceber Yasmin se aproximando do cantor: "Ele veio! A paz foi selada", declarou a loira, dando um beijo no rosto do amigo.

Além de Rodriguinho, o 'after secreto' contou com a presença de Wanessa Camargo, Leidy Elin, Marcus Vinícius, Thalyta, Vanessa Lopes, Juninho, Vinicius Rodrigues, Lucas Buda, Giovanna Pitel, Raquele, MC Bin Laden, Nizam, Maycon e Deniziane.

Até o momento, Yasmin Brunet não se pronunciou sobre uma possível conversa com Nizam. O executivo de contas também estava presente no episódio em que outros brothers fizeram comentários sobre os corpos das sisters. Ele, inclusive, revelou que já procurou a modelo para se desculpar e explicou que irá respeitar o tempo dela.

Lucas Henrique e Nizam revelam 'climão' em reencontro

A grande final do BBB 24 ainda está dando o que falar por aí! Os ex-BBBs Lucas Henrique e Nizam revelaram alguns detalhes sobre os bastidores do reencontro dos ex-participantes do reality show da Globo e revelaram que houve um "climão" entre dois ex-brothers na noite da última terça-feira, 17.

Em vídeo publicado pelo Gshow, Lucas Buda disse que houve um desentendimento entre participantes durante o trajeto até os Estúdios Globos para a final do programa. "Vou contar aqui para vocês, fofoca em primeira mão, acabou de acontecer e ninguém viu. Não tava filmando, não tava nada. Na van vindo pra cá teve uma torta de climão. Um dos participantes quase discutiu com outra participante dentro da van", revelou o professor.

Em seguida, ele e Nizam trouxeram dicas sobre quem teria iniciado e o que aconteceu na discussão. "Vou dar só uma dica: foi eliminado cedo", disse Lucas. "E dessa torta de climão que rolou na van, eu tenho uma coisa para falar. Teve posicionamento, viu? Não deixaram de se posicionar", contou o executivo. Confira!