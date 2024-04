Lucas Henrique e Nizam revelam "climão" entre brothers em reencontro do BBB 24

Após retorno de ex-participantes para grande final, Lucas Henrique e Nizam revelam "climão" entre brothers nos bastidores de reencontro do BBB 24

A grande final do BBB 24 ainda está dando o que falar por aí! Os ex-BBBs Lucas Henrique e Nizam revelaram alguns detalhes sobre os bastidores do reencontro dos ex-participantes do reality show da Globo e revelaram que houve um "climão" entre dois ex-brothers na noite da última terça-feira, 17.

Em vídeo publicado pelo Gshow, Lucas Buda disse que houve um desentendimento entre participantes durante o trajeto até os Estúdios Globos para a final do programa. "Vou contar aqui para vocês, fofoca em primeira mão, acabou de acontecer e ninguém viu. Não tava filmando, não tava nada. Na van vindo pra cá teve uma torta de climão. Um dos participantes quase discutiu com outra participante dentro da van", revelou o professor.

Em seguida, ele e Nizam trouxeram dicas sobre quem teria iniciado e o que aconteceu na discussão. "Vou dar só uma dica: foi eliminado cedo", disse Lucas. "E dessa torta de climão que rolou na van, eu tenho uma coisa para falar. Teve posicionamento, viu? Não deixaram de se posicionar", contou o executivo.

🔥 EITA! Lucas Buda diz que quase houve uma briga entre um brother — que saiu cedo do programa — e uma sister na van. Quem será que foi?



Lucas: "Teve uma torta de climão e, um dos participantes, quase discutiu com a outra participante. O participante eu vou dar uma dica: foi… pic.twitter.com/qtaTD4Z6iM — Antenados #BBB24 (@canalantenados) April 17, 2024

Logo, os internautas começaram a especular quem teria sido protagonista desse 'climão'. "Juninho e Alane na mesma van kkkk", disse um. "Acho que foi Maycon e Yasmin", opinou outro. "Chuto Juninho e Alane, pena que não tinha pay per view na van", lamentou mais um.

Davi, MC Binn, Yasmin e Lucas esclarecem a 'fofoca do Camarote'

Ainda nesta quarta-feira, 17, Davi, MC Binn, Yasmin Brunet e Lucas Henrique esclareceram a 'fofoca do Camarote', assunto que foi motivo de muitas brigas durante o Big Brother Brasi 24. No Prêmio Gshow BBB, o ex-brothers assistiram juntos a cena, e o funkeiro e o capoeirista confessaram que entenderam errado o comentário feito pelo baiano.

"Aí tá a prova que eu não falei que o Camarote não merecia ganhar o Big Brother", disse o motorista de aplicativo, que se tornou o grande campeão da edição.

Brunet concordou e falou sobre ter acreditado na fofoca feita por Binn no confinamento. "Pior que não falou mesmo, Binn. Ele não falou isso. Inclusive, quando me mostraram quando eu saí, eu falei: não foi o que o Binn me falou, inclusive, concordo com ele", disparou a modelo.

"Quando estava na casa, todos os camarotes se sentaram contra mim ao meu redor... A CPI me massacrando e o Bin falando 'você falou!'", recordou o baiano. "Eu falei mesmo que eu tinha interpretado errado dessa forma", assumiu o cantor.

Lucas também assumiu sua parcela de cupa na história. "Quando estava só eu e o Davi, a gente estava falando sobre isso... Quando o Binn chega, a gente muda o assunto para esse negócio do Camarote, mas é isso, a gente se apaga ao que a gente acha", acrescentou o carioca.