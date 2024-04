Ex-brothers fazem tatuagens em festa 'secreta' organizada por Yasmin Brunet

Tatuagens, curtição e bebedeira marcam a festa de despedida ‘secreta’ organizada por Yasmin Brunet após final do BBB 24; saiba tudo que rolou

Na última quarta-feira, 17, Yasmin Brunet organizou uma festa de despedida para os ex-participantes do Big Brother Brasil 24 em um clube noturno no Rio de Janeiro. Durante a noitada, os ex-brothers apareceram brindando com muito champanhe, dançando até o chão e até aproveitando a presença de tatuadores para eternizar o reality show na pele.

Através das redes sociais, os convidados compartilharam alguns vislumbres do evento, restrito para ex-participantes e amigos da modelo. Entre as imagens, a ex-sister GiovannaLima apareceu deitada na maca de um tatuador em meio a festa. Na sequência, ela mostrou que decidiu desenhar um coração chorando na parte de trás da perna.

Lucas Luigi também aproveitou a oportunidade e interrompeu a curtição para riscar a pele. Assim como a nutricionista, o vendedor e dançarino foi fotografado deitado durante o processo da nova tatuagem. Posteriormente, ele compartilhou que decidiu tatuar um personagem de desenho animado que gosta muito em seu braço.

Embora as tatuagens não estivessem diretamente relacionadas ao programa, marcaram a celebração do fim do reality show da Globo, que não contou com a presença de todos os participantes. Em suas redes sociais, Yasmin exibiu um telão com o nome ‘after secreto’ e apareceu curtindo a noitada ao lado de alguns de seus convidados.

Wanessa Camargo, Leidy Elin, Marcus Vinícius, Thalyta, Vanessa Lopes, Juninho, Vinicius Rodrigues, Lucas Buda, Rodriguinho, GiovannaPitel, Raquele, MC Bin Laden, Nizam, Maycon e Deniziane marcaram presença no evento. Além dos ex-brothers, MC Daniel, a cantora Pocah e o ator Marcello Melo Junior também curtiram a despedida.

No entanto, alguns dos brothers ficaram de fora do evento ‘secreto’: os campeões Davi, Matteus e Isabelle, além de Alane, Beatriz e Fernanda, que também não apareceram nos registros. Durante o ‘BBB Reencontro’, o campeão mencionou seus planos de se encontrar com a namorada, Mani Rego, posteriormente, e por isso pode ter faltado ao evento.

