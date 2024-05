Carla Diaz revela crush em Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank reage

Casada com Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank descobriu que uma amiga próxima, Carla Diaz, tinha crush em seu marido na adolescência

Casada com Bruno Gagliasso desde 2010, Giovanna Ewbank descobriu que uma amiga próxima, Carla Diaz, tinha crush em seu marido quando era adolescente. A loira fez a revelação durante o programa Quem Não Pode Se Sacode, do GNT.

Durante um quadro da atração, que é apresentada por Giovanna e Fernanda Paes Leme, Carla Diaz precisava citar três crushes de sua adolescência. Em poucos segundos, a ex-BBB disparou: "Brad Pitt, Jhon Mayer e... Bruno Gagliasso!".

Diante da reação de Ewbank, Carla Diaz não conseguiu conter o riso. "Ele foi mesmo?", indagou a esposa de Bruno. "Foi!", confessou a amiga, que participou recentemente da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck.

"Amei! A sinceridade é tudo nesse jogo", opinou Fê Paes Leme. "Eu era uma chiquitita, cara", brincou Carla, que fez referência à primeira versão da novela infantil exibida pelo SBT entre 1997 e 1999, onde atuou ao lado de Gagliasso. "Ai, que lindo! Bruno, ai que máximo!" reagiu Giovanna, que abraçou a amiga em seguida.

Enquanto o quadro prosseguia com mais perguntas, a atriz que interpretou a pequena Khadija em O Clone (2001-2002) brincou com a situação: "Eu continuo aqui ou fui demitida?". Em tom divertido, Paes Leme respondeu: "Você não é mais convidada, pode ir embora".

Veja como foi o momento:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por GNT (@gnt)

Giovanna Ewbank conta perrengue em viagem com Bruno Gagliasso

Recentemente, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso passaram por um perrengue durante uma viagem. O casal estava na estrada quando notou que o carro estava com pouca gasolina no tanque. Em seu perfil no Instagram, a loira contou detalhes do acontecido. "Bruno não colocou gasolina antes de sair e a gente tá quase parando no meio da serra! Legal, né?", disse ela, que adiciou um emoji de risada na legenda.