Giovanna Ewbank revela perrengue em viagem com Bruno Gagliasso

Durante viagem realizada nesta quarta-feira, 15, Giovanna Ewbank compartilhou imprevisto que passou ao lado de Bruno Gagliasso: 'Quase parando'

Nesta quarta-feira, 15, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso decidiram viajar juntos, mas por pouco não chegam ao destino. O casal estava na estrada quando notou que o carro estava com o tanque de gasolina quase vazio. A loira registrou tudo nas redes sociais.

Por meio dos Stories no Instagram, a apresentadora compartilhou sobre o perrengue. "Bruno não colocou gasolina antes de sair e a gente tá quase parando no meio da serra! Legal, né?", disse ela, acrescentando um emoji de risada na legenda.

E essa não é a primeira vez que o casal passa por algo parecido! Ano passado, no casamento de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks, que foi realizado em Ibiza, na Espanha, ambos se confundiram com o caminho e acabaram seguindo uma van até o aeroporto em vez de ir até o local do jantar.

Na mesma viagem, as calças que o ator usaria no casamento também sumiram. "Sério, gente, o Bruno realmente tem que ser estudado. Ele foi o primeiro a ver a roupa do casamento, há um mês. A roupa já estava em Ibiza, ele comprou aqui, deixou separada na casa dos noivos, da Celina e do Ronaldo, só que sumiu a calça", disse Gioh na época.

Saiba quem ficará com cavalo Caramelo

O cavalo Caramelo ficou famoso no Brasil após surgir em cima de um telhado tentando se salvar das enchentes do Rio Grande do Sul. Após dias resistindo, ele foi resgatado e vários famosos se ofereceram para adotá-lo.

O youtuber e influenciador Felipe Neto foi um que se ofereceu para ficar com o bicho. A apresentadora Giovanna Ewbank também manifestou o interesse de pegar o pet para sua família. Contudo, nem eles nem outro famoso ficará com Caramelo. O destino dele será outro.

Segundo revelado por Felipe Neto, o bichinho, que ficou ilhado por 4 dias até ser tirado do telhado, ficou tão conhedio que na verdade se tornou um símbolo para o estado do Rio Grande do Sul e, por isso, não estará disponível para adoção.

“Sobre o Caramelo… Eu me prontifiquei a adotá-lo. A @gioewbank também. Porém, recebi a informação de que haviam decidido que ele permaneceria no RS como símbolo do Estado. Respeitei inteiramente. Qualquer coisa, estou por aqui”, contou ele nas redes sociais.