Blogueirinha dá spoiler sobre primeiro entrevistado da temporada: 'Chá quente'

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora deu dicas sobre o primeiro entrevistado da nova temporada do programa De Frente com Blogueirinha

Sucesso na internet, a apresentadora e youtuber Blogueirinha prepara uma nova surpresa para os fãs e internautas. Nesta quarta-feira, 22, será revelado quem é o primeiro convidado da nova temporada de seu programa de entrevistas.

A CARAS Brasil conversou com a apresentadora durante a festa de um ano da DiaTV, estúdio da qual a atriz faz parte, e conseguiu um spoiler sobre quem deve ser o primeiro a ocupar a cadeira do De Frente com Blogueirinha .

"Tiveram vários momentos [marcantes na entrevista], mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é chá quente", deixa como dica. A personalidade que será a primeira convidada da segunda temporada deve ser revelada por volta das 12h.

Leia também: Filho revela se Marília Gabriela aceitaria ser entrevistada pela Blogueirinha

Conhecida por sua imprevisibilidade, a apresentadora ainda promete que muito mais está por vir nessa nova temporada do programa. "Vai ser maior, cada ano tem que ficar maior. Com todo respeito, lógico, não pode faltar", acrescenta.

No ano passado, ela recebeu grandes nomes como Anitta, Bruna Marquezine, MC Carol, Juliano Floss, Gloria Groove, Luísa Sonza, Nicole Bahls, Pabllo Vittar, Preta Gil, Wanessa Camargo e João Guilherme em seu programa, inspirado no icônico De Frente com Gabi, de Marília Gabriela (75).

Para além da segunda temporada do quadro de entrevistas, ela também irá protagonizar uma novela digital inspirada no sucesso Betty, A Feia. Intitulada Blogueirinha, A Feia, a nova produção contará com nomes como Edu Camargo e Fih Oliveira, do canal Diva Depressão, e Lorelay Fox no elenco.

A Blogueirinha é um personagem criado pelo ator Bruno Matos (30). Ela apareceu pela primeira vez em 2016, enquanto fazia paródias com assuntos do momento e imitava blogueiras de maquiagem e life style em seu canal do YouTube. Hoje, ela acumula mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e já fez programas para a TV, além da internet.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BLOGUEIRINHA NO INSTAGRAM: