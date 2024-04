Davi dá título de 'ex-namorada' para Mani Reggo: 'Não soube'

Terminou mesmo? Davi dá título de 'ex' para Mani Reggo e impacta com decisão drástica; relação deles ficou estremecida após fala dele no 'Mais Você'

O vídeo do momento em que Davi falou sobre sua relação com Mani Reggo no Altas Horas continua repercutindo na web nesta quarta-feira, 24. Após dá a entender que o relacionamento acabou por decisão dela, outra informação chamou a atenção.

Em novo trecho publicado na internet, o título de "ex-namorada" usada pelo campeão do BBB 24 chamou a atenção. Afinal, dentro da casa, o motorista de aplicativo chegou a chamá-la até de esposa em algumas ocasiões e se mostrou interessado em se casar com ela. O público então ficou esperando o reencontro dos dois.

"Até a minha própria ex-namorada, ela que terminou comigo, ela não soube respeitar o meu momento que estava vivendo. Tanto que conversei com ela, expliquei tudo o que estava acontecendo com a minha vida naquele momento. Falei: ‘calma, por favor, vamos retornar para Salvador, continuar vivendo nossa vida com dinheiro ou sem dinheiro, a nossa vida normal", contou ele sua versão sobre o que teria acontecido.

É bom lembrar que a relação ficou estremecida e esquisita depois da declaração dele no Mais Você de estarem se conhecendo melhor. Inclusive, Ana Maria Braga estranhou a fala dele: "Eu não sabia de nada, nada tinha saído ainda, nada dele e da Mani. Então, era natural eu falar de namorada, mulher, ele chamava de esposa. Quando ele falou que estavam se conhecendo eu levei um susto. Acho que eu e todo mundo".

Nesta terça-feira, 23, Mani Reggo fez um novo pronunciamento em sua rede social e desabafou sobre os julgamentos que está recebendo e especulações. A comerciante deixou claro que não resolverá a relação na internet.

"Tantas especulações e opiniões só distanciam e entristecem as pessoas que estão vivendo verdadeiramente essa história. Cada vez mais pessoas são envolvidas, narrativas (muitas delas irreais) são criadas e nada disso constrói algo positivo. O que vejo é a perda em todos os aspectos: perda de paz, de tempo, de memórias e, sobretudo, de respeito".

Mani Reggo comemora o aniversário do pai de Davi

Em meio de crise em seu relacionamento com Davi Brito, Mani Reggo comemorou o aniversário de Demerval Brito, pai do campeão do BBB 24, na noite desta terça-feira, 23. Em suas redes sociais, a namorada do baiano publicou alguns registros de uma celebração em família, mas sem sinais do ex-brother nas fotos.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Mani publicou alguns cliques do aniversariante com seu bolo de aniversário. Em seguida, ela apareceu reunida ao lado da família, que se encontrou para comemorar o aniversário de Demerval em celebração íntima. Davi, no entanto, não compareceu à festa. Veja mais aqui.