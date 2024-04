Ana Maria Braga mostra registro ao lado de Davi nos bastidores do 'Mais Você'

A apresentadora Ana Maria Braga dividiu com os fãs um vídeo nos bastidores ao lado de Davi, campeão do BBB 24, após entrevistá-lo

Após passar três meses recebendo os eliminados do BBB 24 semanalmente em seu programa na TV Globo, a apresentadora Ana Maria Braga finalmente conversou com o campeão do reality show, Davi, na manhã desta quarta-feira, 17. Para celebrar a vitória do jovem, ela viajou até o Rio de Janeiro para encontrá-lo pessoalmente.

Ao longo da participação de Davi no 'Mais Você', o ex-brother falou um pouco sobre sua vida pessoal e a longa trajetória no jogo durante os 100 dias de confinamento. Ele, inclusive, revelou que ainda não conseguiu reencontrar a namorada, Mani Reggo, que marcou presença em São Paulo durante esta manhã para conversar ao vivo com Patrícia Poeta no 'Encontro'.

Assim que a entrevista com o vencedor do BBB 24 exibida ao vivo chegou ao fim, Ana Maria Braga dividiu com os fãs um registro especial ao lado de Davi nos estúdios do 'É De Casa', local onde ela recebeu o jovem. Em suas redes sociais, a apresentadora do programa matinal da Globo publicou um vídeo elogiando o campeão e desejando muito sucesso em sua jornada.

"Uma pessoa de verdade, que fala o que pensa, age e sempre agiu com gratidão e caráter, com vontade de vencer. Tem um vulcão aqui dentro dele e tenho certeza que vai ter reverberação inclusive naquelas pessoas que acreditam que as vezes não vai dar", declarou a loira.

Ao final das palavras da apresentadora, Davi agradeceu o carinho e os dois trocaram abraços. Na legenda, Ana Maria escreveu: "Todo sucesso e sorte do mundo para você! Que seu caminho seja iluminado sempre. Parabéns pela vitória".

Confira a publicação:

Tadeu Schmidt relata emoção durante final do BBB 24

O Big Brother Brasil 24 chegou ao fim na noite de terça-feira, 16, e consagrou o brother Davi como o grande campeão da temporada! O vencedor, no entanto, não foi o único a se emocionar: o apresentador Tadeu Schmidt também sentiu um mix de sentimentos ao finalizar mais uma edição do reality show da Globo.

Assim que o programa ao vivo terminou, Tadeu abriu o coração e contou como se sentiu nos últimos minutos da temporada. "Quando chega o momento da final, não é só o dia de hoje, não é só o discurso do campeão. É tudo que se soma nesse momento. São tantas histórias, tantos fatos tão fortes", disse ele ao site Gshow.

E completou: "A gente se envolve tanto com essas pessoas que estão aí dentro", contou o apresentador. Então, no momento da final, vem tudo ao mesmo tempo. É emoção demais! São dias realmente inesquecíveis e hoje foi absolutamente inesquecível".