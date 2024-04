Davi entrega ‘medo' da namorada com sua ida para o BBB 24

Campeão do BBB 24, Davi Brito relembra qual era o principal receio da namorada quando ele aceitou participar do reality show

Em entrevista no programa Mais Você, da Globo, o campeão Davi Brito contou que sua namorada, Mani Reggo, não queria que ele fosse para o reality show por causa de um receio. Ele contou que os dois estão juntos há um ano e meio e ela temia que ele pudesse traí-la em rede nacional.

“Ela não queria que eu fosse achando que eu ia traí-la. Eu sei que sou novo, sou bonito, maravilhoso. Eu falei: ‘Calma, rapaz’. Ela ficou preocupada que tem muita mulher bonita com corpão e cabelão no programa”, disse ele. Ao longo do jogo, ele se manteve fiel.

Inclusive, Davi não vê a hora de encontrar a namorada para matar a saudade. “Tem que ter calma que o calabreso está atacado, três meses sem ver. Tem que respirar um pouquinho, porque o negócio vai ser sério, tem que ir com calma. Hoje o pau quebra”, afirmou.

Por sua vez, Mani participou do programa Encontro e também falou sobre o seu relacionamento. Ela contou que ofereceu para terminar o relacionamento enquanto ele estivesse no Big Brother. “Eu falei para ele: ‘Você tem a possibilidade de entrar solteiro, se assim você quiser. É um direito seu. [E ele respondeu:] ‘Eu vou entrar casado e vou sair casado’. Eu chorei muito”, disse ela.

Então, ela ainda comentou sobre a saudade que sente do namorado. “A gente tem uma relação muito intensa, não fazemos nada um longe do outro. Então isso foi muito difícil para mim. É uma parceria, a gente não fazia nada sem o outro estar presente”, contou.

Davi falou da namorada no BBB 24

Após uma madrugada conturbada no BBB 24, da Globo, os brothers participaram de uma ação de Páscoa na manhã desta segunda-feira, 25, e foram surpreendidos com ovos de chocolate, acompanhados com uma foto de algum familiar. Apaixonado, Davi mencionou novamente a namorada, Mani Reggo, após receber uma imagem da empreendedora.

Em conversa com Alane no quarto Fada, o motorista de aplicativo revelou uma conversa que teve com a companheira pouco antes de entrar no confinamento. "Ela ficou doida quando eu vim para o Big Brother. Ficava [falando]: 'Você vai me trair quando for para o Big Brother, lá tem muita mulher bonita...'. E eu falei: 'Rapaz, eu não vou te trair, deixa de maluquice'", relatou ele.

E completou: "Já passaram dois meses e foi só coisa da cabeça dela. Eu sou fiel". Alane, por sua vez, reforçou o quanto Davi gosta da namorada. "E tu só fala dela, tá cada vez mais apaixonado… quando o amor é verdadeiro, é assim", declarou a bailarina.

Em tom de brincadeira, os participantes passaram a cantar um trecho da música 'Insegurança', do grupo Pixote. "Porque tudo que um homem precisa, eu tenho em casa...", frisou Davi, se referindo ao refrão da canção.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Davi fala sobre Mani Reggo dentro do BBB 24. Desde o início do jogo, a vendedora de lanches é mencionada pelo brother sempre de forma carinhosa. Em uma das festas, inclusive, o jovem chegou a chorar de saudade ao ouvir uma música de Marília Mendonça e lembrar da amada.