Ana Maria Braga revela susto em entrevista com Davi: 'Eu e todo mundo'

A apresentadora Ana Maria Braga recordou a entrevista com Davi após o BBB 24 e lamentou a 'falta de sossego' do campeão em meio à polêmicas

Desde que saiu do BBB 24 e se tornou o grande campeão da temporada, a vida pessoal do ex-brother Davi tem sido um dos principais assuntos nas redes sociais. Na manhã desta segunda-feira, 22, a apresentadora Ana Maria Braga falou a respeito das últimas polêmicas envolvendo o nome do vencedor do reality show da TV Globo.

Durante a transmissão ao vivo do 'Mais Você', a veterana mencionou a possível crise na relação entre Davi e sua companheira, Mani Reggo. Sincera, Ana Maria revelou que ficou surpresa ao ouvir diretamente do jovem que ainda estava conhecendo a namorada. A apresentadora o entrevistou um dia após a final do BBB 24.

"Eu não sabia de nada, nada tinha saído ainda, nada dele e da Mani. Então, era natural eu falar de namorada, mulher, ele chamava de esposa. Quando ele falou que estavam se conhecendo eu levei um susto. Acho que eu e todo mundo", declarou Ana em conversa com Felipe Andreoli e Tati Machado.

"Um ano e sete meses, já conheceu né?", continuou ela. Em seguida, Tati explicou aos telespectadores que após a polêmica, Mani Reggo retirou de suas redes sociais o 'esposa do Davi', que constava em sua biografia no Instagram.

Após a produção do programa exibir um trecho da entrevista concedida pelo ex-BBB ao 'Fantástico', Ana Maria Braga lamentou que Davi não consiga descansar e aproveitar o pós-reality da melhor maneira possível. "Não adianta ter dinheiro e só ter perturbação. Ele tá bem perturbado mesmo, porque não teve um minuto de sossego", declarou a veterana, por fim.

Vale lembrar que, nos últimos dias, Davi abriu live em seu Instagram e publicou algumas declarações para Mani Reggo. A empreendedora, por sua vez, fez sua primeira aparição em meio às polêmicas nesta segunda-feira, 22, em suas redes sociais, depois de passar um período afastada da web.

Davi é vaiado após atitude polêmica em festa para celebrar vitória do BBB 24

No último domingo, 21, Davi recebeu uma grande festa nas ruas de Cajazeiras, bairro de Salvador onde cresceu, para celebrar sua conquista no Big Brother Brasil 24. Contudo, o ex-motorista de aplicativo acabou deixando o evento sob vaias, após desagradar os fãs com uma atitude polêmica. Nas redes sociais, o vídeo do momento está repercutindo.

Durante a celebração, Davi foi visto se divertindo em cima de um trio elétrico, arrastando uma multidão em um verdadeiro carnaval fora de época. Entre os registros, o campeão do reality show aparece cantando, dançando e rebolando até o chão enquanto estava em cima do palco. Foi quando ele deixou o local que deu início a polêmica.

De acordo com relatos publicados nas redes sociais, Davi teria ignorado os admiradores que o esperavam na saída do evento. Segundo os fãs, o mais novo milionário teria entrado no carro sem cumprimentos. Inclusive, um vídeo que circula na web mostra o público vaiando enquanto ele deixa o local em um veículo cercado por uma equipe. Confira!