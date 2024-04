Davi é vaiado após atitude polêmica em festa para celebrar vitória do BBB 24

Campeão do BBB 24, Davi ganha festa nas ruas para comemorar sua vitória, mas acaba recebendo vaias após atitude polêmica com os fãs

No último domingo, 21, Davi recebeu uma grande festa nas ruas de Cajazeiras, bairro de Salvador onde cresceu, para celebrar sua conquista no Big Brother Brasil 24. Contudo, o ex-motorista de aplicativo acabou deixando o evento sob vaias, após desagradar os fãs com uma atitude polêmica. Nas redes sociais, o vídeo do momento está repercutindo.

Durante a celebração, Davi foi visto se divertindo em cima de um trio elétrico, arrastando uma multidão em um verdadeiro carnaval fora de época. Entre os registros, o campeão do reality show aparece cantando, dançando e rebolando até o chão enquanto estava em cima do palco. Foi quando ele deixou o local que deu início a polêmica.

De acordo com relatos publicados nas redes sociais, Davi teria ignorado os admiradores que o esperavam na saída do evento. Segundo os fãs, o mais novo milionário teria entrado no carro sem cumprimentos. Inclusive, um vídeo que circula na web mostra o público vaiando enquanto ele deixa o local em um veículo cercado por uma equipe.

Vale lembrar que além da polêmica com os fãs, o evento também não contou com a presença da namorada do baiano. Para quem não está por dentro, Davi e Mani Reggo estão enfrentando uma crise desde que o baiano saiu do reality show. Fora do confinamento, o reencontro do casal foi conturbado, e a comerciante chegou a desabafar publicamente.

Em suas redes sociais, Mani lamentou após o namorado afirmar que eles estavam apenas se conhecendo, mesmo já tendo falado em casamento no confinamento: “As palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade”, ela desabafou e levantou suspeitas de um término.

Em entrevista ao Fantástico, Davi justificou a declaração polêmica: "O fato que eu falei assim: ‘estar se conhecendo’. É pelo fato de que um ano de namoro ainda não é nada. A gente está namorando, que é o período do conhecimento, depois a gente vai noivar para se preparar pro casamento. E aí é isso que eu quero”, ele tentou contornar a situação e também falou sobre a divisão do prêmio.

A empreendedora Mani Reggo reapareceu nas redes sociais nesta segunda-feira, 22, para celebrar o início de mais uma semana. Ela está envolvida em notícias de que teria terminado o namoro com Davi, campeão do BBB 24, após uma crise no relacionamento. Em seu perfil, a comerciante conversou com os seguidores sem citar o nome do namorado.