Sem Mani, Davi se joga em festa nas ruas para celebrar vitória no BBB 24

Campeão do BBB 24, Davi ganha carnaval fora de época para festejar sua vitória nas ruas enquanto enfrenta crise com Mani Reggo

No último domingo, 22, Davi ganhou uma festa para comemorar sua conquista no Big Brother Brasil 24 nas ruas de Cajazeiras, em Salvador. Com direito a trio elétrico e shows ao vivo, o campeão do reality show da Globo recebeu um verdadeiro carnaval fora de época. No entanto, o evento não contou com a presença de sua namorada, Mani Reggo.

Entre os registros compartilhados nas redes sociais por quem estava no evento, Davi não pareceu abalado com a ausência da comerciante. Pelo contrário, ele aproveitou a noitada ao máximo e se divertiu bastante ao comandar o trio elétrico. Inclusive, o ex-motorista de aplicativo apareceu dançando até o chão e soltando a voz ao lado de Silvanno Salles.

Os registros da festa logo ganharam destaque nas redes sociais e muitos seguidores apontaram que o baiano parece estar bem, mesmo em meio à crise com sua companheira. No entanto, vale lembrar que, mais cedo, a mãe do campeão, Elisangela Brito, havia revelado que ele estava abatido com um possível término do relacionamento.

Tá rolando um Carnaval fora de época em Salvador.

O Davi indo até o chão no trio elétrico

"Ele está triste, sem comer. Hoje eu tive que levar a comida até Davi. A gente tentou interagir no máximo, levamos as pessoas até o lugar em que ele está para que ele não ficasse no celular. Eu quero que Davi viva esse momento que é dele, é merecido dele. E o Brasil sabe que Davi correspondeu ao exemplo”, Elisangela desabafou sobre o estado do filho.

“Hoje não vamos atribuir a nenhuma falha do Davi porque ele foi digno até aqui e vai continuar sendo. Eu quero que Davi desacelere do que ele viveu, quero que ele faça as publis dele, que ele viva, depois a gente pensa em dinheiro. Hoje é o momento que Davi seja feliz primeiro”, a mãe do campeão falou sobre uma possível separação.

Para quem não está por dentro, Davi e Mani estão enfrentando uma crise desde que o baiano saiu do reality show. Fora do confinamento, o reencontro do casal foi conturbado, e a comerciante chegou a usar as redes sociais para desabafar após o namorador afirmar que eles estavam apenas se conhecendo, mesmo já tendo falado em casamento diversas vezes no confinamento.

“Ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas , e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade”, Mani desabafou e ganhou o apoio de famosos.

Davi reage ao ser questionado se está longe de Mani por causa do prêmio:

O campeão do BBB 24, Davi Brito foi entrevistado pelo programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 21, para falar sobre seu relacionamento com Mani Reggo. Os rumores dizem que eles se separaram após ele vencer o reality show. Agora, ele contou que quer conversar com ela, mas disse que não conseguiu mais contato, além de falar sobre o prêmio.