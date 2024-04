Mãe de Davi, do BBB 24, revela que o filho está triste: ‘Sem comer’

Mãe de Davi, campeão do BBB 24, revela o esforço da família para levantar a energia do rapaz após repercussões no pós-reality

Mãe do campeão do BBB 24, Davi, Elisângela Brito conversou com a imprensa em uma festa em Salvador, na Bahia, para celebrar o prêmio do filho. Na entrada do evento, ela contou como ele está após a repercussão de uma crise em seu relacionamento com Mani Reggo.

"Ele está triste, sem comer. Hoje eu tive que levar a comida até Davi. A gente tentou interagir no máximo, levamos as pessoas até o lugar em que ele está para que ele não ficasse no celular”, disse ela.

Então, ela contou que a família só quer vê-lo feliz. "Eu quero que Davi viva esse momento que é dele, é merecido dele. E o Brasil sabe que Davi correspondeu ao exemplo e hoje não vamos atribuir a nenhuma falha do Davi porque ele foi digno até aqui e vai continuar sendo. Eu quero que Davi desacelere do que ele viveu, quero que ele faça as publis dele, que ele viva, depois a gente pensa em dinheiro. Hoje é o momento que Davi seja feliz primeiro”, declarou.

Davi escreveu recado para Mani e pediu perdão

Campeão do BBB 24, da Globo, Davi Brito surpreendeu ao fazer uma declaração para Mani Reggo nas redes sociais na tarde deste domingo, 21. Os dois estão em uma crise no relacionamento e existem rumores de que eles teriam se separado após o reality show. Agora, ele usou o Instagram para pedir perdão para Mani e dizer que quer encontrá-la para conversar.

Davi fez um post com uma foto de uma praia e comentou sobre sua experiência no pós-BBB e como isso atingiu o seu relacionamento amoroso. "Mani, é uma loucura tudo que tá acontecendo. Depois do confinamento, fui bombardeado de fatos, informações e conflitos, e imagino que você também.. Ainda tô tentando entender as coisas.. Não vou me justificar, mas vou gritar pro mundo a mulher gigante que você é. É muito difícil conseguir falar pra você o que tô sentindo. Mas nada muda o amor que eu sinto. Peço perdão se não agi da melhor maneira e por ter te magoado. Tô tentando acertar e me adaptar a essa nova realidade. Entender esse novo caminho e me manter no meu propósito, para conseguir evoluir, com tanta coisa acontecendo", disse ele.

E completou: "Essa vitória foi uma conquista suada, com muito esforço e superação. Sei o quanto seu apoio foi fundamental e poderoso. O quanto você enfrentou aqui fora. E quero muito te falar isso pessoalmente, na hora que você quiser e puder, você sabe. Eu tô sentindo muito tudo isso. Uma mistura de emoções nessa volta pra casa. Você merece tudo de mais lindo na vida, LuLu. É só amor que desejo pra você".