Davi fica em choque ao ver a lista dos prêmios que ganhou no BBB 24

O campeão Davi Brito descobre que faturou mais de R$ 3 milhões ao longo do BBB 24. Ana Maria Braga leu a lista de prêmios dele

Campeão do BBB 24, o brother Davi Brito não ganhou apenas o prêmio milionário do primeiro lugar do reality show. Ele também faturou vários prêmios ao longo do confinamento e saiu do programa com mais de R$ 3 milhões.

Durante a entrevista no programa Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga leu a lista do que ele recebeu nas provas e dinâmicas do programa e ele ficou com a expressão de ‘choque' ao ver o quanto faturou.

"Nós fizemos uma conta do que você ganhou no jogo. só de prêmio você ganhou: uma pickup no valor de R$ 282 mil, o carro de ontem vale mais R$ 310 mil, ainda levou R$ 100 mil de consultoria, mais R$ 20 mil, R$ 4 mil de eletrodoméstico, mais R$ 5 mil para gastar em delivery, um videogame e um celular. É muita coisa, não é não?”, disse ela.

No total, Davi recebeu cerca de R$ 3.704.000 - que é o valor somado do prêmio de R$ 2.920.000 pelo primeiro lugar no reality show e a soma dos prêmios.

Davi revela quando percebeu que venceu o BBB

O brother Davi Britovenceu o BBB 24, da Globo, e faturou quase R$ 3 milhões. Fora do confinamento, ele confessou em qual momento percebeu que iria vencer o reality show.

O rapaz disse que entendeu que era o campeão quando viu a sua torcida em Salvador cantando a música ‘Calma, Calabreso’ durante a grande final do programa. "Naquele momento tive 70% de certeza de que eu estava na frente. Mas jogo é jogo, a gente não sabe de nada daqui de fora. A gente está lá vivendo intensamente. E louvado seja Deus por tudo que aconteceu. E foi nesse último momento agora que eu vim perceber que eu podia ter uma probabilidade maior de ser o campeão do BBB", disse ele ao site Gshow.

E ele completou sobre a alegria de ver a multidão torcendo por ele. "Minha mãe em cima do trio [elétrico] com a Fúria (torcida do Bahia), cantando "calma, calabreso", e a multidão no Carnaval. Eu fiquei: 'meu Deus do céu, que negócio que está acontecendo?'", afirmou.