Davi revela quando percebeu que iria vencer o BBB 24: ‘Naquele momento…'

Campeão do BBB 24, o jovem Davi Brito revelou em qual momento percebeu que iria ficar milionário ao vencer o reality show

O brother Davi Britovenceu o BBB 24, da Globo, e faturou quase R$ 3 milhões. Fora do confinamento, ele confessou em qual momento percebeu que iria vencer o reality show.

O rapaz disse que entendeu que era o campeão quando viu a sua torcida em Salvador cantando a música ‘Calma, Calabreso’ durante a grande final do programa. "Naquele momento tive 70% de certeza de que eu estava na frente. Mas jogo é jogo, a gente não sabe de nada daqui de fora. A gente está lá vivendo intensamente. E louvado seja Deus por tudo que aconteceu. E foi nesse último momento agora que eu vim perceber que eu podia ter uma probabilidade maior de ser o campeão do BBB", disse ele ao site Gshow.

E ele completou sobre a alegria de ver a multidão torcendo por ele. "Minha mãe em cima do trio [elétrico] com a Fúria (torcida do Bahia), cantando "calma, calabreso", e a multidão no Carnaval. Eu fiquei: 'meu Deus do céu, que negócio que está acontecendo?'", afirmou.

Davi falou de sua vitória

O brother Davi é o campeão do BBB 24, da Globo. Ele recebeu mais de 60% dos votos do público para ganhar o prêmio de R$ 2.920.000 após disputar a final com Isabelle e Matteus. Logo depois do anúncio, ele foi entrevistado por Ana Clara no canal Multishow.

Ele contou que estava na expectativa de vencer o programa por causa de sua trajetória no reality show. “Batalhei e lutei, não desacelerei. Estava na expectativa de ser campeão. [A vitória] Foi muito além, ultrapassou as barreiras”, contou ele, e completou: "Toda a minha luta, minha garra, eu não parei em nenhum momento. Eu não desisti”.

Então, ele comentou que está grato por sua torcida. "Eu estou muito sem palavras para agradecer. O brasileiro acredito em todos os momentos em mim. Em nenhum momento eu deixei de me entregar”, declarou.

Por fim, ele contou que quer se casar com Mani Reggo, que é a sua namorada. "Vou casar. Vou comprar uma nova aliança. Eu ganhei!”, afirmou.