Marília Gabriela causou climão com Davi no 'Altas Horas', diz colunista

Em participação do 'Altas Horas', Marília Gabriela causou climão com Davi nos bastidores do programa, onde o campeão do BBB 24 revelou sua separação de Mani Reggo

Nesta quarta-feira, 24, o término do relacionamento entre o campeão do BBB 24 Davi Brito e sua namorada, Mani Reggo, foi revelado através do vazamento da participação do ex-brother no Altas Horas, da Globo, que irá ao ar no próximo sábado, 27. E parece que o assunto entrou em pauta devido a uma pessoa famosa!

Segundo o colunista Vladmir Alves, a apresentadora Marília Gabriela causou um climão com Davi ao questioná-lo sobre Mani nos bastidores do programa. A famosa era outra convidada da atração e acabou gerando desconforto no estúdio com a pergunta.

O comunicador disse que o apresentador Serginho Groisman interviu no momento, dizendo que o combinado era não tocar no assunto polêmico. Cansado das especulações, Davi ainda assim decidiu abrir o jogo e revelar o término ao público.

Na ocasião, o baiano contou o que aconteceu entre ele e sua ex-namorada após o fim do BBB 24. "Ela que terminou comigo. Ela não soube respeitar meu momento, o que eu estava vivendo naquele momento", revelou Davi.

O que Davi disse sobre Mani Reggo no 'Altas Horas'?

Após o vazamento de confissão de Davi no Altas Horas, um novo trecho do programa foi publicado na internet. Na ocasião, o campeão do BBB 24 chamou Mani Reggo de ex-namorada e ainda deu mais detalhes sobre o que levou ao término do relacionamento.

"Até a minha própria ex-namorada, ela que terminou comigo, ela não soube respeitar o meu momento que estava vivendo. Tanto que conversei com ela, expliquei tudo o que estava acontecendo com a minha vida naquele momento. Falei: ‘calma, por favor, vamos retornar para Salvador, continuar vivendo nossa vida com dinheiro ou sem dinheiro, a nossa vida normal", contou ele sua versão sobre o que teria acontecido.

É bom lembrar que a relação ficou estremecida e esquisita depois da declaração dele no Mais Você de estarem se conhecendo melhor. Inclusive, Ana Maria Braga estranhou a fala dele: "Eu não sabia de nada, nada tinha saído ainda, nada dele e da Mani. Então, era natural eu falar de namorada, mulher, ele chamava de esposa. Quando ele falou que estavam se conhecendo eu levei um susto. Acho que eu e todo mundo".