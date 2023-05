Isabela Souza, da série 'Bia', revela o sonho de lançar álbum autoral

Isabela Souza, que atuou na série 'Bia', da Disney, revela que pretende se dedicar à música no futuro

A atriz Isabela Souza revelou que pensa em ter uma carreira musical no futuro. Hoje em dia, ela é estrela de séries da Disney. Ela já atuou em Bia e está no elenco de Uma Garota Incomum, que estreará em breve. Inclusive, ela já emprestou a sua voz para canções da Disney, como Minha Vez, da série Elena de Avalor, e no hit Speechless na versão latino-americana. Agora, ela contou que pensa em também seguir a carreira musical.

"Cada vez que eu entrava no estúdio para gravar era uma sensação maravilhosa e eu tenho muita vontade de produzir também álbuns autorais no futuro. Sempre gostei muito de escrever e espero, em breve, transformar um pouco disso em música", disse ela.

E completou: "Minha relação com a música começou profissionalmente, de fato, quando me mudei para a Argentina, em 2018, para protagonizar Disney Bia, que foi uma produção que contava com muitos números musicais. Alguns anos depois, a trilha sonora da série era um ponto tão forte que o álbum foi indicado aos prêmios Gardel, a maior premiação da indústria fonográfica argentina. Eu tive um coach vocal maravilhoso, o Ezequiel Fernánz, que me ajudou a evoluir muitíssimo em pouco tempo, mesmo tendo muitas músicas desafiadoras para cantar. Em paralelo aos compromissos com Disney Bia, fui convidada a gravar ‘Minha Vez’ para a série ‘Elena de Avalor’, e foi super emocionante ver o resultado. Depois disso, vieram as versões em português e espanhol de “Speachless” (Callar/ Ninguém me Cala), do live-action de Aladdin!".

Inclusive, Isabela celebra o sucesso nas plataformas de música. As canções com a voz dela têm mais de 39 milhões de reproduções no Spotify e os clipes da série Bia já ultrapassaram as 120 milhões de visualizações no YouTube.