Mãe de Bruno Fagundes descarta comparações entre o filho e o ex: 'Independência'

Mara Carvalho, mãe de Bruno Fagundes, esteve na estreia da peça A Herança, estrelada também por Reynaldo Gianecchini

A atriz Mara Carvalho, mãe de Bruno Fagundes, esteve presente na estreia VIP da peça A Herança, estrelada pelo jovem ator ao lado de Reynaldo Gianecchini. Em conversa com a CARAS Brasil, ela falou sobre as comparações feitas entre seu filho e Antonio Fagundes, seu ex-marido. "Ele [Bruno] vem buscando a independência dele de aprendizado, sempre sozinho."

A artista, que estrelou a novela clássica O Rei do Gado, comentou que seu filho sempre estudou para trabalhar na carreira e chegou a se formar na área. "Ele está buscando o caminho dele sempre, ele estuda para isso. Fiz a primeira direção dele quando ele se formou e lá eu consegui ver um embrião muito talentoso. Acredito nele e no potencial dele como ator desde sempre", acrescenta.

Ao contrário do pai do artista, Fagundes, a veterana chegou ao espetáculo conhecendo a história e a maior parte do texto, já que ajudava o filho nos ensaios abertos. "Acabei ficando por dentro porque não perdi os ensaios abertos, porque consigo dar uns palpites antes da peça estrear. A estreia muda tudo, é uma energia bem diferente."

Ela não escondeu a alegria e ansiedade em ver o filho estrelando uma peça, e também comentou sobre a importância de levantar o debate da comunidade LGBTQIA+ na história. O espetáculo apresenta conta a trajetória de um casal de gerações diferentes. Eric (Bruno) é um jovem ferido por um relacionamento passado, que se apaixona por Henry (Gianecchini), um homem maduro e conservador, que lidou com os pedos e perdas geradas pelo HIV nos anos 1980 e 1990.

"[O debate] existe há muitos anos, desde que o mundo é mundo. Temos que ter respeito pelas pessoas, elas tem que ser como são e ser felizes como escolherem, porque é uma passagem por aqui, não temos que dar satisfação para ninguém ou trazer nossa infelicidade", completou ela. Carvalho ainda ressaltou que a peça não tem ligação à vida pessoal do filho, que assumiu um romance com o ator Igor Fernandez em janeiro deste ano.

"A peça é essa revelação dele, que bom que ele fortaleceu e se sentiu bem por isso. A peça não tem a ver com isso, mas foi uma comunhão, uma coicidência cósmica de ser no mesmo momento. Ele sempre lutou pela liberdade. A sexualidade dele é mais uma coisa só."