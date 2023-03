Antonio Fagundes defende temática LGBTQ+ em peça do filho: 'Sociedade ainda resiste'

Ator, Antonio Fagundes prestigiou peça do filho, Bruno Fagundes, ao lado de Reynaldo Gianecchini

Na noite desta quinta-feira, 9, o ator Antonio Fagundes (73) esteve presente na estreia VIP da peça A Herança, um espetáculo que aborda questões da comunidade LGBTQ+ protagonizado por Bruno Fagundes (33), filho do veterano, e Reynaldo Gianecchini (50). Para o artista, é importante debater as pautas discutidas na peça sempre. "A sociedade ainda resiste."

"Sempre que possível, é importante ser levantado qualquer tipo de discussão. A sociedade ainda resiste em aceitar algumas coisas que nós já achávamos que haviam sido aceitas há muitas décadas atrás, e agora estamos percebendo que estão um pouquinho para trás", afirma o ator, que acrescenta ao dizer que é hora de olhar para frente.

Ainda em conversa com a imprensa, Fagundes contou que foi assistir ao espetáculo como um espectador, sem conhecer o texto, para conseguir um olhar distanciado e até crítico. "Não conhecia nada, inclusive não quis nem ler, vim como espectador, para ter um distânciamento crítico. Apesar de que na hora a gente não consegue, é pai né?", completa, aos risos.

"A gente sempre fica nervoso. Mas tenho muita confiança nele. Ele tem um gosto muito bom pra texto, então estou tranquilo com relação ao resultado. Com certeza vai ser muito bom. Vamos ver se fica muito tempo, porque é um desafio, uma maratona, uma coisa gostosa de assistir", completa o artista, que estava acompanhado de sua atual esposa, Alexandra Martins (44).

O espetáculo conta com 25 personagens e conta a história de um casal de gerações diferentes. Eric (Bruno) é um jovem ferido por um relacionamento passado, que se apaixona por Henry (Gianecchini), um homem maduro e conservador, que lidou com os pedos e perdas geradas pelo HIV nos anos 1980 e 1990.

A peça conta ainda com outros 12 atores que se dividem pela trama, que dura quase seis horas. O espetáculo será dividido em duas partes e contará com a participação especial da veterana dos teatros Miriam Mehler (87). No elenco ainda estão nomes como Marco Antônio Pâmio, Rafael Primot, André Torquato, Felipe Hintze, Cleomácio Inácio, Davi Tápias, Haroldo Miklos, Wallace Mendes, Gabriel Lodi e Rafael Américo.