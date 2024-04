Viih Tube e Eliezer compartilham bastidores de anúncio de segunda gravidez

O casal anunciou a segunda gravidez ao vivo no Mais Você nesta segunda-feira, 29; Viih Tube e Eliezer estão na décima segunda semana de gestação

Nesta segunda-feira, 29, Viih Tube e Eliezer surpreenderam o Brasil ao contar ao contaram para Ana Maria Braga no Mais Você que estão esperando o segundo baby tube! Nas redes sociais, o casal de ex-BBBs contou um pouco mais dos bastidores da revelação.

"Que dia especial! A lua ficou apaixonada no Louro Mané! A primeira vez que viram o rosto da lua foi 1 ano atrás, com a Ana Maria, no Mais você, no dia das mães. E agora, 1 ano depois, ela contando que nossa família vai aumentar!”, começou a legenda dos papais corujas.

“Estamos muito felizes, como sabem estávamos tentando desde novembro, e em fevereiro veio o positivo, esperamos as 12 semanas pra eu me sentir mais segura com a gestação, pra contar pra vocês. Obrigada por tanto carinho com a gente, nossa família é eternamente grata por ter vocês aqui!", escreveram em post conjunto.

Os influenciadores então contaram a todos que estavam acompanhando ao bate-papo ao contarem a novidade de uma maneira fofa. Depois de conversarem com a apresentadora sobre como se conheceram e um pouco da vida como papais de Lua, de um ano, eles receberam a primogênita no palco. Além de roubar a cena com sua fofura, a bebê chamou a atenção com a roupinha que tinha um recado especial.

A herdeira do casal então apareceu anunciando que foi promovida a irmã mais velha. Viih Tube e Eliezer emocionaram com a novidade e contaram que ainda não fizeram o exame para saberem se menina ou menino.

Viih Tube mostra barriguinha evidente

Após revelar que está esperando seu segundo filho com Eliezer, Viih Tube mostrou que sua barriguinha já está aparecendo. Nesta segunda-feira, 29, a influenciadora digital postou um registro exibindo como já dá pra perceber que tem um bebê no "forninho".

Usando um vestido lilás, de modelo longo e com franjas, Viih Tube deixou a barriguinha marcada e mostrou como já dava para imaginar que estava gestante. "O nenê", apontou ela fazendo uma seta para o local onde dá para notar o volume.