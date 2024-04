De 12 semanas, Viih Tube mostra barriguinha evidente

Já está aparecendo! Viih Tube mostra como sua barriga já está em segunda gestação; após revelar que está de 12 semanas, ela exibiu volume em look

Após revelar que está esperando seu segundo filho com Eliezer, Viih Tube mostrou que sua barriguinha já está aparecendo. Nesta segunda-feira, 29, a influenciadora digital postou um registro exibindo como já dá pra perceber que tem um bebê no "forninho".

O clique foi feito no estúdio do Mais Você, onde foi revelada a gestação com a ajuda da primogênita, Lua, de um ano, que apareceu usando um look personalizado para anunciar que foi promovida a irmã mais velha.

Usando um vestido lilás, de modelo longo e com franjas, Viih Tube deixou a barriguinha marcada e mostrou como já dava para imaginar que estava gestante. "O nenê", apontou ela fazendo uma seta para o local onde dá para notar o volume.

Na manhã desta segunda-feira, 29, os ex-BBBs participaram do programa de Ana Maria Braga e surpreenderam ao contarem que a família deles vai aumentar. O casal ainda revelou que está traumatizado e que não repetirá algo com o segundo bebê.

Viih Tube abre o jogo sobre polêmica com Manu Bahtidão

A apresentadora Ana Maria Braga mostrou que é curiosa e adora uma fofoca bem contada e não deixou de questionar Viih Tube sobre a polêmica envolvendo Manu Bahtidão durante o festão de um ano de Lua.

Nesta segunda-feira, 29, após revelar que está grávida de seu segundo bebê com Eliezer, a influenciadora deu sua versão sobre a confusão com a cantora que seria uma das atrações do grande evento de um ano de sua primogênita.

A ex-BBB então comentou que entendeu o lado de Manu e que não quis se estressar porque na época já sabia que estava grávida. "Eu acho que foi totalmente uma falta de comunicação mesmo porque eu sinto de coração que ela se esforçou pra ir, desde o início que eu contratei ela eu sabia da a agenda lotada dela", contou. Veja mais aqui aqui.