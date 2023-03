Reynaldo Gianecchini se afasta da TV para mergulhar em nova fase: "Curtindo experimentar"

Ator Reynaldo Gianecchini será uma das estrelas da peça de teatro A Herança, que fala sobre a comunidade LGBTQ+

Conhecido por estrelar diversos sucessos na TV Globo, o ator Reynaldo Gianecchini (50) tem mostrado toda a sua versatilidade ao emendar um projeto atrás do outro nos últimos anos. Entrando em uma nova fase de sua carreira, agora o artista está prestes a estrear no teatro com a peça A Herança.

De autoria do dramaturgo estadunidense Matthew López, a montagem aborda a temática LGBTQIA+ e fala sobre o surgimento do HIV/Aids. Em sua versão brasileira, a peça será dirigida por Zé Henrique e conta em seu elenco, além de Reynaldo Gianecchini, com o ator Bruno Fagundes.

"A peça é sobre a comunidade LGBTQIA+ e ela fala de uma forma muito sensível sobre essa comunidade, acho super importante. E eu e o Bruno abraçamos [o trabalho] por mil razões, para tentar humanizar também", disse ele em entrevista à CARAS Brasil.

Giane ainda explicou o motivo de ter aceitado o convite para participar da montagem brasileira. Segundo ele, é uma oportunidade de levar o tema para o grande público e tirar a comunidade LGBTQ+ de um lugar de pouca visibilidade .

"Agora a gente quer levar [a temática LGBTQ+] para o circuito do mainstream mesmo, para o grande teatro. [A peça] é sobre humanidade, não é só sobre gay. É sobre a gente olhar com humanidade para as pessoas, seja elas quais forem ", disparou o ator, que no último final de semana esteve curtindo muito a solteirice no Camarote Bar Brahma.

Longe da televisão aberta desde 2019, quando finalizou a novela A Dona do Pedaço, Gianecchini agora tem aproveitado o tempo livre para investir em projetos especiais.

"Eu tô curtindo bastante me experimentar em outros veículos, em outros formatos" , disse ele, que no último ano foi elogiado por protagonizar ao lado de Tainá Muller a segunda temporada da série Bom Dia, Verônica, da Netflix.