Autor de novelas, Manoel Carlos surge em foto inédita na reta final de 2023

Filha do autor de novelas Manoel Carlos, Júlia Almeida surpreende ao compartilhar foto do pai tomando sol na área externa de casa

O autor de novelas Manoel Carlos abandonou a escrita de folhetins há quase 10 anos e leva uma vida longe dos holofotes. De tempos em tempos, ele faz uma rara aparição na internet ao surgir em fotos compartilhadas por sua filha Júlia Almeida, que é atriz e estilista.

Nesta sexta-feira, 29, ela mostrou um álbum de fotos da família durante as férias em Paraty, no Rio de Janeiro, e exibiu um clique inédito do pai. Maneco, como é conhecido no meio artístico, surgiu relaxando na área externa de casa.

Manoel Carlos posou com chapéu na cabeça, camisa estampada e uma xícara na mão enquanto aproveitava o dia ensolarado.

Vale lembrar que a última novela de Manoel Carlos foi exibida há quase 10 anos: Em Família, que foi ao ar de fevereiro a julho de 2014. Ele teve vários trabalhos de sucesso na televisão brasileira, incluindo as novelas Água Viva, Sol de Verão, Felicidade, História de Amor, Por Amor, Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, Páginas da Vida e Viver a Vida.

View this post on Instagram A post shared by JÚLIA ALMEIDA (@jules_almeida)

Taís Araújo relembra a novela Viver a Vida

Taís Araújo (44) foi escolhida em 2009 para viver uma das icônicas Helenas de Manoel Carlos (89), um de seus grandes sonhos profissionais. No entanto, Taís se sentia insegura no papel e recebeu diversas críticas por seu desempenho na trama. Na novela, ela interpretou uma modelo que se apaixonava por um homem mais velho.

"Em 'Viver a Vida', minha sensação é de que Helena tinha de ter sido a personagem de Lília Cabral, que era brigada com a filha e, depois do acidente de carro, acaba fazendo um acerto de contas com o passado", admitiu a atriz em entrevista à revista Piauí, e completou: "Eu lia as páginas do roteiro sem enxergar nada. Não conseguia encontrar a personagem, entrei em desespero".