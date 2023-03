Taís Araújo relembra frustração com 'Viver a Vida': "Entrei em desespero"

Taís Araújo foi escolhida para viver uma das Helenas de Manoel Carlos na novela 'Viver a Vida'

Taís Araújo (44) foi escolhida em 2009 para viver uma das icônicas Helenas de Manoel Carlos (89), um de seus grandes sonhos profissionais.

No entanto, Taís se sentia insegura no papel e recebeu diversas críticas por seu desempenho na trama. Na novela, ela interpretou uma modelo que se apaixonava por um homem mais velho.

"Em 'Viver a Vida', minha sensação é de que Helena tinha de ter sido a personagem de Lília Cabral, que era brigada com a filha e, depois do acidente de carro, acaba fazendo um acerto de contas com o passado", admitiu a atriz em entrevista à revista Piauí.

A artista conta que o clima dos bastidores da novela só fortaleceu seu nervosismo. "Eu lia as páginas do roteiro sem enxergar nada. Não conseguia encontrar a personagem, entrei em desespero", lamentou.

De acordo com Araújo, ela recebeu apoio de Alinne Moraes (40) e Marcelo Valle (55) nos ensaios: "Foram apenas eles que me deram amparo. Durante essa novela, foi a primeira e única vez na vida que tomei um porre e, no outro dia, não consegui trabalhar".

Apesar das críticas, Taís defende que o papel foi significativo para a TV brasileira. "Com Helena, eu fui parada na rua por mulheres negras agradecendo por estarem se vendo na TV".

Taís Araújo relembra traumas nos bastidores de novela: "Abusivo"

Xica da Silva foi a primeira personagem principal vivida por Taís Araújo e apesar de ter sido um sucesso, a atriz revelou que os bastidores da produção foram traumatizantes.

Também em entrevista à revista Piauí, Taís relembrou que sua personagem era muito sexualizada, e ela uma adolescente de 17 anos e virgem, não se sentia confortável com tanta exposição.

“Eu era invisível na Barra da Tijuca, sequer beijei na boca de alguém do condomínio”, relembrou. Mas o pior, segundo ela, era assédio moral que sofria do diretor Walter Avancini (1935 - 2001).