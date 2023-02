Taís Araújo conta ter "driblado" imigração do Peru com ajuda de personagem: "Xica da Silva"

Taís Araújo relembrou de imprevisto com amiga durante viagem ao Peru

Taís Araújo (44) confessou já ter aproveitado da fama para "driblar" a imigração do Peru e conseguir entrar no país acompanhada de uma amiga.

Em participação no podcast "PodPah", a atriz contou que a viagem feita há quatro anos foi iniciada de uma forma inusitada após um imprevisto com sua acompanhante.

A amiga da artista estava apenas com a CNH como documento no aeroporto. O que fez com que elas entrassem no país latino-americano foi o sucesso de uma personagem da década de 1990.

"Um pouco antes da pandemia, eu fui com uma amiga minha para o Peru. Cheguei, estou lá na imigração. A minha amiga não levou o passaporte porque estava só com seis meses e ela falou que não podia, porque tinha que ter mais de seis meses de validade. Ela levou a CNH", iniciou Taís.

Na sequência, ela disse que a policial não quis deixar sua amiga entrar no Peru por estar sem identidade.

No entanto, pouco antes de serem barradas de vez, Taís Araújo acabou sendo reconhecida no meio do momento de aflição.

"De repente, a mulher olhou para a minha cara e falou: 'Tu eres Xica?'. Eu olhei para ela [amiga] e falei: 'Tu vai ter que acender uma vela do tamanho da Xica da Silva'. Aí ela falou: 'Por favor! Venham para a salinha. A gente foi para a salinha e a Natalia entrou no país com a CNH", concluiu.

Xica da Silva foi uma protagonista vivida por Taís Araújo em novela que leva o nome da personagem, exibida entre 1996 e 1997.

Além do Brasil, o folhetim ganhou espaço internacional, o que gerou reconhecimento mundial para a atriz.

"Eu aproveitei um pouco do sucesso no pós. Xica da Silva foi muito vendida internacionalmente. Então, eu viajei muito. Vários países do mundo. Até hoje, em qualquer lugar, alguém chega para mim e fala: 'Ah! É a Xica'. Eu tinha 17 anos e hoje tenho 44", relatou.