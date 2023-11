Susana Vieira relembra conflito com idades em Mulheres Apaixonadas: 'Uma das feministas da TV'

Em entrevista à CARAS Brasil, Susana Vieira refletiu sobre romance de sua personagem em Mulheres Apaixonadas

Susana Vieira (81) viveu Lorena na novela Mulheres Apaixonadas, no ar como reprise no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz relembrou o romance da personagem com Expedito, interpretado por Rafael Calomeni (51), e refletiu sobre conflito com as idades dos papéis na época: "Uma das feministas da TV".

"Trabalhei, trabalhei, trabalhei e entreguei minha vida para o público, então tinha o direito de namorar quem eu quisesse. Foi a primeira vez que o Manoel Carlos colocou uma mulher de 50 anos namorando um rapaz de 20", relembrou Susana Vieira sobre a polêmica em Mulheres Apaixonadas.

Com vários papéis que marcaram a televisão, a atriz de Mulheres Apaixonadas entregou que só percebeu seu impacto no público depois de um aviso: "Estou corrigindo a minha biografia agora, e o autor das perguntas, Mauro Alencar, fala que eu fui uma das feministas da TV. Eu não tinha me dado conta que quase todas as novelas que eu fiz, estava sempre um passo a frente da sociedade e defendendo uma causa. O pessoal estava indo para uma mão, e eu já estava em outra".

"O Mauro que me chamou a atenção: 'Susana, você sempre fez personagens modernos, a frente do seu tempo, você ajudou muitas pessoas'. Eu não tinha me dado conta, achei que eu só distraía as pessoas, mas eu distraí e ajudei", acrescentou Susana Vieira.

Destacando a independência na sua trajetória, atriz ainda refletiu sobre a carreira: "Não me dava conta da vida porque era uma mulher livre, independente, que cuidava e criava do filho, e ia em festas. Me separei, fiquei sozinha com meu filho, não estava nem aí, fiz o que eu quis da minha vida".

"A geração de hoje, de 30 e 40 anos, vem me agradecer com os olhos cheios de lágrimas. Me conhecem desde criança, assistiram toda a minha vida, me seguiram pelos jornais e estão comigo. Fico muito feliz e emocionada. Não tenho rejeição de público, isso é muito bom", completou Susana Vieira.