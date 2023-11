Galã da Globo, Humberto Carrão sofreu com boato após separação; relembre

Humberto Carrão passou por caso de fake news e acabou tendo sexualidade questionada nas redes sociais

O fim do relacionamento de Humberto Carrão e Chandelly Braz pegou muitos fãs do casal de surpresa, gerando até mesmo especulações. No final do ano passado, por exemplo, o galã global chegou a sofrer com um boato sobre estar namorando outro homem.

A fofoca surgiu logo após Humberto aparecer diversas vezes ao lado do seu amigo, Thales Junqueira. Na época, o diretor de arte compartilhou um registro com o ator, Regina Casé e Caetano Veloso. "Nossa cupida", disse ele, gerando o mal entendido.

A situação acabou fugindo do controle dos envolvidos, que precisaram vir a público desmentir o que as pessoas estavam comentando nas redes sociais. Em entrevista ao portal Hugo Gloss, Junqueira garantiu que os dois eram apenas amigos.

"Não, claro que não estamos namorando. Somos amigos. A expressão 'cupida' é porque foi a Regina que apresentou a gente pro Caetano [Veloso]", disse Junqueira.

Meses depois, Carrão conversou com GQ Brasil e confessou que ficou um pouco assustado com a proporção que o boato tomou. "Na hora, demos risada sem entender direito de onde tinha saído aquilo", disse.

O ator completou dizendo que a fofoca acabou ganhando contornos ainda maiores devido a um posicionamento mais firme deles dois, que estavam de férias curtindo a cidade de Salvador. Na ocasião, eles acabaram ficando sem sinal e não percebendo o burburinho que havia se formado na internet.

“Tinha gente já ligando para a casa dos meus pais. Foi uma coisa surreal. Um jornalista foi lá, não entendeu o texto, e inventou uma notícia a partir do nada. Isso fala muito dessa era de fake news, que começou há alguns anos. E o desmentido não dá ibope", completou.

Ainda durante a entrevista, Carrão falou sobre sua sexualidade e reforçou que não é bissexual. Para ele, a fake news é o retrato de uma sociedade que não entende que dois homens de diferentes sexualidades podem ser amigos: “O Thales é gay, eu não sou bi, e está tudo certo. Qual o problema?”.