MC Cabelinho fala sobre amizade com Humberto Carrão: ‘Brabo’

Cantor de funk MC Cabelinho atuou ao lado de Humberto Carrão em Amor de Mãe, da Globo

O cantor de funk MC Cabelinho (27) decidiu falar sobre sua amizade com o ator Humberto Carrão (31). Os dois atuaram juntos na novela da Rede Globo Amor de Mãe. Em uma entrevista para Patrícia Kogut, do O Globo, ele falou sobre como foi atuar ao lado do famoso.

“Carrão é um cara muito fod*. Sempre que a gente se vê, troca uma ideia maneira. Ele vive me chamando para o pagode, para o samba dele. Só que nunca dá para eu ir. Ele faz bastante coisa, né? E é um cara que me inspira muito. Quando eu olho ele nas telinhas, assim... Ele é brabo. Papo reto”, revelou o funkeiro.

O rapper e o ator firmaram uma amizade durante a época em que gravaram juntos a novela das nove da Globo, e desde então, se aconselha e sai para se divertir, vivendo mesmo uma amizade fora das câmeras.

Uma saudade: Humberto Carrão e Cabelinho juntos. https://t.co/NDisYALJxf — aline ramos (@_alineramos) September 24, 2021

Mc Cabelinho para show após correria por cobra na plateia

Dentre os diversos comentários negativos sobre o REP Festival, um inusitado chamou a atenção. O rapper MC Cabelinho precisou parar seu show por conta de uma cobra ter aparecido no meio da plateia, no último sábado, 11. O festival ocorreu em uma fazenda de Guaratiba, no Rio de Janeiro e a chuva fez com que vários sapos e cobras fossem para o chão enlameado onde estava a plateia.

Cantando, o artista viu uma correria e perguntou o que havia acontecido. Logo foi informado do que se tratava. “Qual foi? Ah, o pessoal está reclamando que tem uma cobra ali no meio deles. Eu estou fazendo o que eu posso, tá? Depois vocês cobram do responsável do evento”, disse.