Mc Cabelinho para show após correria por cobra na plateia

Rep Festival teve inundações, cobras e cancelamentos de última hora

Muitos são os comentários negativos sobre o 'REP Festival'. Apesar da inundação, cancelamentos e estrutura caindo, o pior de tudo foi uma cobra ter aparecido no show de Mc Cabelinho no último sábado, 11.

O festival ocorreu em uma fazenda de Guaratiba, no Rio de Janeiro e a chuva fez com que vários sapos e cobras fossem para o chão enlameado onde estava a plateia.

Seriam dois dias de show, mas o evento foi cancelado no domingo, pois a organização afirmou que as chuvas tinham castigado muito a cidade. Quem havia comprado o ingresso para a segunda noite de shows será ressarcido, segundo a empresa.

Cantando, o artista viu uma correria e perguntou o que havia acontecido. Logo foi informado do que se tratava.“Qual foi? Ah, o pessoal está reclamando que tem uma cobra ali no meio deles. Eu estou fazendo o que eu posso, tá? Depois vocês cobram do responsável do evento”, disse.

Além do cancelamento completo no domingo, 12, no sábado, artistas não se apresentaram de última hora, deixando os espectadores decepcionados.

Veja vídeo de Mc Cabelinho: