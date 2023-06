Sem maquiagem, Susana Vieira exibe sua beleza natural em passeio no shopping

Com look descontraído e rosto lavado, Susana Vieira é flagrada em passeio no Rio de Janeiro na noite de sexta-feira, 24

A atriz Susana Vieira mostrou a sua beleza natural ao ser flagrada sem maquiagem em um shopping no Rio de Janeiro na noite de sexta-feira, 24. De férias da TV, a estrela foi fotografada enquanto circulava pelo local com calça legging estampada, blusa preta e jaqueta jeans. Ela chamou a atenção ao dispensar a maquiagem para o passeio e surgir com o rosto lavado.

Durante o passeio, ela esbanjou simpatia ao encontrar os fãs e para para cumprimentá-los. Vale lembrar que ela está de férias da TV desde que sua personagem morreu na novela Terra e Paixão, da Globo, há poucas semanas.

Há poucos dias, Susana Vieira comoveu seus fãs ao contar a história sobre a morte da mãe. Em entrevista no podcast de Ana Beatriz Barbosa, ela contou que a mãe fez um último pedido para ela antes de partir.

Ela contou que o último pedido da mãe envolvia sua irmã caçula e a atriz fez questão de manter a sua promessa ao longo da vida. "Me avisaram que minha mãe estava indo para a sala de cirurgia. Ela ia operar o cérebro, estava com câncer. Fui com ela de mãos dadas e ela me pediu: 'Toma conta da Sandrinha para mim'. E ela foi embora para a cirurgia e não voltou mais. Minha irmã ficou no corredor aguardando ela voltar quando ouço um grito fortíssimo. Era Sandrinha. Como ela sofreu, tadinha, e eu não pude fazer nada. Ela está triste até hoje", disse ela.

Então, a artista contou que segue com a dor do luto até hoje. "A pior coisa da minha vida foi minha mãe ter morrido tão cedo e era com ela que um dia eu gostaria de reencontrar, se isso fosse possível", afirmou.

++ Susana Vieira exibe área externa luxuosa de sua mansão no Rio de Janeiro

Fotos: Victor Chapetta / AgNews