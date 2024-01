Filha de Deborah Secco radicaliza o visual e pinta o cabelo de vermelho

Com apenas oito anos, a pequena Maria Flor deu um show de ousadia ao pintar o cabelo de vermelho e ganhou elogios da mãe, Deborah Secco

Neste sábado, 20, Deborah Secco levou sua filha, Maria Flor, ao salão de beleza para passar por uma transformação radical em seu visual. Com apenas oito anos, a pequena deu um show de autenticidade e ousadia e decidiu pintar o cabelo de vermelho. Após a mudança, a atriz se derreteu pelo resultado em suas redes sociais.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Deborah dividiu um vídeo de antes e depois de sua herdeira, que já passou por outras mudanças em seu visual. Antes de ficar ruiva, a menina já descoloriu a franja e pintou com tintas coloridas, além de ter passado a tesoura no cabelo e deixado os fios curtinhos para ficar parecida com a mãe.

Desta vez, Maria radicalizou e decidiu pintar o cabelo inteiro de um vermelho vibrante. Feliz da vida com o resultado, a herdeira da atriz aparece pulando, dançando e sorrindo muito com o novo visual. Na legenda da publicação, Deborah foi só elogios para a menina: “Hoje foi dia de mudar o visual!!! Minha ruiva veio aí!!”, ela se derreteu.

Nos comentários da postagem, a transformação de Maria Flor acumulou elogios: “Cada dia mais a cara da mãe”, disse uma seguidora. “Linda e serelepe igual a mãe”, brincou mais uma. “Quanto tempo eu dormi ??? Ela cresceu tanto. Está linda demais”, exaltou uma terceira. “Meu deus a Maria Flor tá uma moça!!!!!!”, elogiou mais um.

Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Vale mencionar que Deborah já foi alvo de comentários quando deixou a filha descolorir uma mecha no cabelo. Alguns seguidores criticaram a intérprete de 'Lara' em 'Elas por Elas' em suas redes sociais:"Não acho legal essa precocidade. Ela só tem 7 anos", disse uma "Ficando adulta antes do tempo", comentou outra. "Deixe a criança viver a infância", disse mais uma.

Mas a atriz não deixou os comentários abalarem e apoiou a nova transformação no visual da filha, que é fruto de seu casamento com Hugo Moura. Mais de uma década mais novo que a artista, o ator e modelo já gravou novelas da Globo e vive um relacionamento "negociado" com a esposa. Saiba mais detalhes sobre o marido de Deborah Secco.

Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Mãe e filha foram à praia antes da transformação:

Ainda neste sábado, 20, Deborah Secco pegou uma folga das gravações na Globo para passar a tarde na praia ao lado de sua filha, Maria Flor, antes delas partirem para o salão. Vestindo um look repleto de amarrações estratégicas, a atriz aproveitou o clima quente para se refrescar e se divertir com sua herdeira nos mares da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Entre os cliques, Deborah apareceu com um biquíni laranja neon mínimo, com amarrações na região do abdômen. Ela deu um show de beleza e estiloso ao ser flagrada pelos paparazzi enquanto tomava um banho de mar e dava risada ao lado de Maria Flor, que usou um conjuntinho laranja para combinar com a mãe; veja os registros.