Sabrina Sato se declara publicamente para Nicolas Prattes pela primeira vez

Tá ficando sério! Sabrina Sato se derrete em primeira declaração nas redes sociais após assumir seu romance com o ator Nicolas Prattes

Nesta quinta-feira, 22, Sabrina Sato decidiu tornar público seu romance com o ator Nicolas Prattes com uma declaração apaixonada através das redes sociais. A apresentadora se derreteu ao ver uma foto do amado e fez questão de deixar um comentário. Apesar da discrição, o gesto mostrou que o relacionamento entre os dois está cada vez mais sério!

Atualmente, Nicolas está curtindo uma viagem de férias após concluir as gravações da novela ‘Fuzuê’, e acompanhar a amada no Carnaval. Em seu perfil no Instagram, o ator abriu um álbum de fotos de seus primeiros dias na Indonésia ao lado de amigos. Inclusive, ele está na companhia de Felipe Ricca, que é filho de Adriana Esteves e Marco Ricca.

Entre os registros publicados por Nicolas, ele apareceu sem camisa e ostentando seu físico malhado. O ator mostrou que está aproveitando cada segundo da viagem, andando a cavalo, surfando e curtindo a companhia dos amigos. Na legenda, ele celebrou o período de descanso após uma temporada de muitos trabalhos: “Papai do Céu, Obrigado”, escreveu o ator.

Mas Sabrina roubou a cena nos comentários, marcando ‘território’ de forma discreta, porém direta. Em seu primeiro recado público ao ator, que está pleiteando o cargo de possível namorado, ela escreveu: “Lindo”, acompanhado de um emoji de coração vermelho. Com apenas uma palavra, ela levou os seguidores à loucura e a mensagem repercutiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

Em resposta, eles vibraram pelo romance e também deixaram muitos elogios ao artista: “Sabrina, mulher, eu te entendo”, disse uma admiradora do casal. “Queria ser a Sabrina Sato”, brincou mais uma fã da apresentadora. “Tá Sabrina, te entendemos”, outra fez piada. “Pronto para o remake do Rei do Gato, digo Gado”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Sabrina e Nicolas negaram, mas não conseguiram esconder o romance por muito tempo. É que durante o Carnaval, eles fizeram várias aparições juntos e o ator acompanhou a apresentadora em todo o circuito de desfiles em São Paulo. Inclusive, ele foi o primeiro a entregar detalhes do relacionamento.

O jornalista Gabriel Perline, do IG, aproveitou a folia para questionar o artista sobre o motivo de sua vinda repentina para a capital paulista. Nicolas teria respondido com a melhor justificativa: "É o amor". Depois da revelação, a equipe da apresentadora se manifestou e confirmou o romance em uma declaração ao site UOL.

