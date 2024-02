Nicolas Prattes curte viagem ao lado do filho de Adriana Esteves: “Dando valor”

Após curtir Carnaval com Sabrina Sato, Nicolas Prattes aproveita temporada de surf na Indonésia com filho de Adriana Esteves, Felipe Ricca

Na última quarta-feira, 21, Nicolas Prattes embarcou para uma nova aventura durante suas férias. Após concluir as gravações da novela da Globo, ‘Fuzuê’ e acompanhar Sabrina Sato na correria do Carnaval, o ator decidiu viajar para Indonésia com alguns amigos, entre eles, o ator Felipe Ricca, que é filho de Adriana Esteves e Marco Ricca.

Em suas redes sociais, Nicolas aproveitou para revelar a verdadeira motivação por trás de sua viagem: o surf! Determinado a explorar ondas diferentes ao lado de seus amigos, os atores atravessaram o continente em busca de novas emoções e se jogaram no mar em uma ilha paradisíaca: "Agora começou", o ator celebrou o recesso em seu perfil oficial no Instagram.

Em outro registro ao lado de Felipe e do surfista Renan Hanada, Nicolas contou que já estava aproveitando o descanso merecido depois de protagonizar mais uma trama em sua emissora: “Férias... Dando valor”, escreve o artista ao compartilhar uma selfie em um carro ao lado dos amigos, antes de dar um mergulho na praia.

Affair de Sabrina Sato, Nicolas Prattes viaja com filho de Adriana Esteves - Reprodução/Instagram

Além disso, Nicolas demonstrou seu interesse por terapias alternativas ao compartilhar um momento relaxante em uma banheira de água gelada junto com seus colegas. Parece que o intérprete do mocinho da novela das sete está aproveitando cada segundo da temporada de descanso, principalmente depois de curtir a agitação da folia com seu affair.

Durante o Carnaval, Sabrina Sato não escondeu o suposto romance e esteve acompanhada de Nicolas Prattes em todo seu circuito de desfiles. Inclusive, o ator também teria aproveitado a ocasião para revelar mais detalhes de seu novo relacionamento. Segundo o colunista Gabriel Perline, do Ig, o artista acompanhou cada passo da amada.

Durante o evento, o jornalista aproveitou para questionar o artista sobre o motivo de sua vinda para a capital paulista. Nicolas teria respondido com a melhor justificativa: "É o amor". Perline ainda opinou sobre o relacionamento em seu perfil oficial no X, antigo Twitter: “Ele está emocionado aqui. Sabe olhar de menino apaixonado? É essa a cara dele”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Equipe de Sabrina Sato confirma romance:

Após o ator Nicolas Prattes revelar que está vivendo um romance com Sabrina Sato, a equipe da apresentadora confirmou que eles realmente estão juntos em uma declaração ao site UOL. A confirmação veio neste domingo, 18, depois de alguns flagras do casal durante o Carnaval, inclusive no desfile das campeãs, em São Paulo.

Vale lembrar que os rumores começaram há poucas semanas, depois que eles foram flagrados curtindo um momento juntos na piscina de um hotel de luxo no Rio de Janeiro e levantaram suspeitas de um suposto romance. Inclusive, ele marcou presença na festa de aniversário dela, mas eles negaram a aproximação romântica antes de assumirem o affair.