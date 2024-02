Ivete Sangalo dá opinião sincera sobre romance de Sabrina Sato: “Tá com cara”

Tá rolando! Ivete Sangalo surpreende ao entregar detalhes e comentar sobre o novo romance de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

No último domingo, 18, Ivete Sangalo surpreendeu ao comentar sobre o novo romance de Sabrina Sato e Nicolas Prattes. Depois que os pombinhos assumiram que estão juntos no Desfile das Campeãs do Carnaval em São Paulo, a cantora chamou a apresentadora no palco e destacou que ela está ‘com cara’ de quem está feliz.

Assim que terminou de agitar os trios elétricos em Salvador, na Bahia, e Recife, em Pernambuco, Veveta marcou presença nos palcos paulistanos de um dos camarotes do sambódromo. Durante sua apresentação exclusiva, o público teve a oportunidade de descobrir o que a cantora pensa sobre o possível relacionamento de Sabrina.

Sincerona como sempre, Ivete jogou o verde ao comentar sobre a vida amorosa da apresentadora: "Tá com cara de que tá feliz. Tá com cara de que tá sendo bem tratada", ela disparou assim que recebeu a famosa no palco. É importante destacar que Sabrina não escondeu o suposto affair e esteve acompanhada de Nicolas durante todo seu circuito de desfiles no Anhembi.

Inclusive, o ator também teria aproveitado a ocasião para revelar mais detalhes de seu novo relacionamento. Segundo o colunista Gabriel Perline, do Ig, Nicolas acompanhou cada passo da amada em seu desfile. Durante o evento, o jornalista aproveitou para questionar o artista sobre o motivo de sua vinda para a capital paulista.

Nicolas teria respondido com a melhor justificativa: "É o amor". Perline ainda opinou sobre o relacionamento em seu perfil oficial no X, antigo Twitter: “Ele está emocionado aqui. Sabe olhar de menino apaixonado? É essa a cara dele. Karina Sato, irmã e empresária da Sabrina, está acompanhando todos os passos do novo cunhado”, detalhou a relação.

Também é relevante mencionar que, até o momento, a apresentadora não se manifestou sobre a declaração do amado ou confirmou os rumores do romance. Em conversa com o Splash antes de cair na folia, Sabrina também afirmou que estava solteira durante o Carnaval, mas ela passou o feriado coladinha com o ator.

Sabrina Sato fica dividida entre duas escolas de samba:

A apresentadora Sabrina Sato enfrentou um grande dilema no último sábado, 17. Isso porque as escolas de samba Gaviões da Fiel e Vila Isabel, ambas das quais ela é rainha de bateria, participaram do Desfile das Campeãs no mesmo dia, mas em estados diferentes, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Poderosíssima, né?

No Rio de Janeiro, Vila Isabel ficou em sexto lugar na classificação geral, o que lhe torna a primeira escola de samba a entrar na Marquês de Sapucaí para o desfile. Já em São Paulo, a Gaviões da Fiel deve ser a quinta escola a desfilar no Anhembi, logo após as agremiações do Grupo de Acesso. Mas Sabrina fez questão de tranquilizar os fãs e revelou detalhes de sua organização para os desfiles.