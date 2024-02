Sabrina Sato fica dividida entre duas escolas de samba no desfile das campeãs

Rainha de bateria da Vila Isabel e da Gaviões da Fiel, Sabrina Sato fica dividida entre as duas escolas de samba no desfile das campeãs do Carnaval 2024

A apresentadora Sabrina Sato enfrentará um grande dilema no próximo sábado, 17. Isso porque as escolas de samba Gaviões da Fiel e Vila Isabel, ambas das quais ela é rainha de bateria, irão participar do Desfile das Campeãs no mesmo dia, mas em estados diferentes.

No Rio de Janeiro, Vila Isabel ficou em sexto lugar na classificação geral, o que lhe torna a primeira escola de samba a entrar na Marquês de Sapucaí para o desfile. Já em São Paulo, a Gaviões da Fiel deve ser a quinta escola a desfilar no Anhembi, logo após as agremiações do Grupo de Acesso.

Mesmo com os desfiles em estados diferentes e no mesmo dia, Sabrina Sato não se mostrou abalada e garantiu que irá celebrar a boa colocação de suas escolas. Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), ela afirmou que estará em ambos os desfiles.

"Gente… próximo sábado a noite desfilo nas campeãs pela minha @gres_vilaisabel no Rio e depois em SP para minha @gavioesoficial. Vamos comemorar muito!!!", escreveu Sabrina nas redes sociais.

Viradouro pode ser punida após infringir regras

Nesta quarta-feira, 14, a escola de samba Unidos do Viradouro foi consagrada como campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2024. No entanto, a agremiação está ameaçada de ser punida devido a uma infração no regulamento da Liga Independente das Escolas de Samba.

Durante a apuração das notas na Cidade do Samba, representantes das escolas Grande Rio, Mocidade Independente, Beija-Flor e Imperatriz alegaram que Viradouro desfilou com 24 componentes em sua Comissão de Frente, ultrapassando o limite máximo do regulamento. Isso porque, nas regras consta que a escola deve desfilar com o limite mínimo de 10 e o máximo de 15 componentes na ala.

Com o descumprimento dessa regra, a escola pode ser penalizada em 0,5 ponto para cada inciso infringido. A Liesa, que organiza o Carnaval do Rio de Janeiro, aceitou o recurso, que será analisado até esta quinta-feira, 15, para ver a possibilidade de punição. Porém, mesmo que a punição seja aplicada, ela não será suficiente para que Viradouro perca seu título como campeã, visto que a segunda colocada está 0,7 pontos atrás na colocação.