Será que a Viradouro pode perder o título por causa de regra do carnaval?'

Consagrada como campeã do Carnaval do Rio em 2024, Viradouro pode perder seu título após infringir o regulamento da competição; entenda o caso!

A escola de samba Unidos do Viradouro foi consagrada como campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2024 nesta quarta-feira, 14. No entanto, o título da agreamiação pode estar ameaçado devido a uma infração no regulamento da Liga Independente das Escolas de Samba.

Durante a apuração das notas na Cidade do Samba, representantes das escolas Grande Rio, Mocidade Independente, Beija-Flor e Imperatriz alegaram que Viradouro desfilou com 24 componentes em sua Comissão de Frente, ultrapassando o limite máximo do regulamento. Isso porque, nas regras consta que a escola deve desfilar com o limite mínimo de 10 e o máximo de 15 componentes na ala.

Com o descumprimento dessa regra, a escola pode ser penalizada em 0,5 ponto para cada inciso infringido. A Liesa, que organiza o Carnaval do Rio de Janeiro, aceitou o recurso, que será analisado até esta quinta-feira, 15, para ver a possibilidade de punição. Porém, mesmo que a punição seja aplicada, ela não será suficiente para que Viradouro perca seu título como campeã, visto que a segunda colocada está 0,7 pontos atrás na colocação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por G.R.E.S. Unidos do Viradouro (@unidosdoviradouro)

Saiba quais foram as campeãs do Carnaval 2024

Após uma série de desfiles em São Paulo e Rio de Janeiro, duas escolas de samba se tornaram grandes campeãs do Carnaval 2024. Na capital paulista, a escola de samba Mocidade Alegregarantiu seu bicampeonato após o desfile no domingo, 10. Já no Rio, Unidos do Viradourovenceu a competição na Marquês de Sapucaí.

Em seu desfile, a Mocidade teve como enredo ‘Brasiléia Desvairada: A Busca de Mário de Andrade Por um País’, que fez uma homenagem para o escritor e poeta Mário de Andrade, relembrando a expedição do artista em 1924 em direção ao interior do Brasil. A agremiação teve a médica e ex-BBB Thelma Assis como uma das musas em destaque.

Já Viradouro levou para a avenida o samba-enredo Arrobobi, Dangbé, que representou a força da mulher negra ao longo dos séculos. Eles conseguiram 270 pontos na apuração e se venceram o evento. A atriz Erika Januza foi a rainha de bateria da escola de samba e a dançarina Lore Improta foi uma das musas que desfilaram no sambódromo.