Sabrina Sato causa com look nada discreto em viagem com Nicolas Prattes

Curtindo viagem romântica com Nicolas Prattes, Sabrina Sato chama atenção ao apostar em biquíni diferentão com transparência; veja fotos

Sabrina Sato está dando o que falar durante sua viagem romântica com Nicolas Prattes. Apesar de manter discrição sobre seu affair com o ator, a apresentadora continua causando alvoroço com seus looks chamativos. Desta vez, ela surpreendeu seus seguidores ao mostrar que apostou em um modelo de biquíni diferentão e nada discreto.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Sabrina exibiu seu look antes de deixar o quarto de hotel com seu novo romance. No registro, a apresentadora posou no espelho exibindo seu biquíni de tricô ousado. A parte superior do modelo branco é toda vazada, com apenas uma pequena bolinha roxa cobrindo somente o necessário em meio a transparência.

Na parte inferior, Sabrina apostou em um visual mais discreto e escolheu uma sainha rodada branca de tricô, complementando o conjunto de forma diferenciada. Claro que o modelo era bem curto, mas caiu perfeitamente no corpo da apresentadora, que ainda compartilhou um registro de costas supostamente feito por seu novo eleito durante a viagem.

Nos cliques, foi possível notar que a mãe da pequena Zoe ainda complementou o modelo chamativo com um chapéu de grife. Cada detalhe do visual chamou atenção, assim como seu romance com o artista. Vale lembrar que Nicolas foi quem revelou a viagem romântica ao compartilhar fotos da apresentadora em seu Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fans Sabrina Sato ⭐ (@fanssato)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fans Sabrina Sato ⭐ (@fanssato)

Na última terça-feira, 27, o artista decidiu abrir o álbum de fotos dos dias de descanso e mostrou que aproveitou bastante o passeio. Em uma das imagens, Sabrina aparece de costas observando a paisagem através de uma varanda. Na legenda, Nicolas apenas escreveu "Quem sabe", acompanhado de um emoji de coração e causou alvoroço.

Vale mencionar também que o ator está se envolvendo com a apresentadora desde o início do ano. Após negarem diversas vezes, o romance foi confirmado depois que eles não se desgrudaram durante o Carnaval em São Paulo. Depois da folia, eles se reencontraram e estão curtindo uma viagem juntos longe dos holofotes.

Sabrina Sato já se declarou para Nicolas Prattes:

Nicolas Prattes não foi o único a dividir vislumbres do romance em suas redes sociais Sabrina Sato decidiu tornar público seu romance com o ator com uma declaração apaixonada através de seu perfil oficial no Instagram. Na semana passada, a apresentadora se derreteu ao ver uma foto do amado e fez questão de deixar um comentário elogiando.

Sabrina roubou a cena nos comentários, marcando ‘território’ de forma discreta, porém direta. Em seu primeiro recado público ao ator, que está pleiteando o cargo de possível namorado. A comunicadora deixou uma mensagem acompanhada de um emoji de coração vermelho. Com apenas uma palavra, ela levou os seguidores à loucura e a mensagem repercutiu.