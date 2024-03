Fernanda Rodrigues se despede de Fuzuê com desafio cumprido: 'Diferente de tudo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fernanda Rodrigues faz balanço sobre trabalho em Fuzuê e comenta retorno às novelas após cinco anos longe da TV aberta

Em clima de despedida da novela Fuzuê, da TV Globo, Fernanda Rodrigues (44) está mais do que satisfeita com seu desempenho na pele da espalhafatosa Alicia. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz comentou sobre seu retorno ao mundo das novelas e confessou que sua personagem foi um verdadeiro desafio.

"Estou com a sensação de dever cumprido. A Alicia foi um grande desafio e diferente de tudo que eu tinha feito. Somos muito diferentes e a construção foi acontecendo ao longo da novela e foi uma delícia", disse ela, que completa: "O resultado foi muito positivo".

Longe da telinha desde 2018, quando esteve no elenco de O Outro Lado do Paraíso, Fernanda conta que o projeto chegou em uma boa hora. "Fazia tempo que eu queria voltas às novelas, mas acredito que tudo tem seu momento certo. Novela é uma delícia de se fazer, mas nos ocupa a maior parte do tempo", afirma.

"A maternidade é algo que nos faz refletir muito e achei importante esta pausa para me dedicar aos meus filhos, Luisa e Bento. E quando recebi o convite para Fuzuê, achei que era a hora certa", continua.

Mas apesar do balanço positivo do projeto, Fernanda confessa que vai dar mais uma pausa e aproveitar um pouco mais a família, com quem faz questão de se dedicar e passar todo o seu tempo livre. "Pretendo desacelerar um pouco para dar uma atenção para minha família, pegar fôlego, estudar novos projetos e me dedicar a minha marca de café", avisa a carioca, explicando que não serão férias.

Ainda durante o bate-papo, a atriz comentou sobre as novidades envolvendo o mundo do audiovisual, que agora tem gerado ainda mais oportunidades para os artistas. Com a onda dos streamings, Fernanda avalia como positiva as mudanças do mercado. "A abertura de oportunidades e o poder de escolha para trabalhar, isso é maravilhoso. Aos 40 anos de carreira, acho importante tantas portas se abrindo. Fico feliz com a evolução do audiovisual", comemora.