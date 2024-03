Sabrina Sato e Nicolas Prattes elevam a temperatura com romance na Costa Rica

Apaixonada, Sabrina Sato surpreende ao dividir momentos de intimidade ao lado de Nicolas Prattes durante viagem romântica

Na madrugada desta segunda-feira, 4, Sabrina Sato decidiu abrir seu coração e também um álbum de viagem depois de curtir uma escapada romântica com Nicolas Prattes. A apresentadora incendiou as redes sociais ao dividir alguns momentos de intimidade ao lado de seu novo amor e finalmente revelou sua rota romântica, a Costa Rica.

A mãe da pequena Zoe, fruto do antigo casamento com Duda Nagle, resolveu compartilhar os registros de sua aventura romântica através de seu perfil no Instagram. Depois de alguns dias de férias, onde só haviam compartilhado alguns vislumbres, Sabrina surpreendeu ao contar o que eles aprontaram juntos durante esses dias de pura paixão no exterior.

Além de curtirem banhos de piscina, Sabrina e Nicolas revelaram alguns momentos românticos com muitos beijos em cachoeiras, praias e até passeios de helicóptero. O próprio ator pilotou a aeronave, aparecendo super apaixonado nos registros ao lado da apresentadora, trocando olhares e até dando uma mordidinha no lábio.

Da mesma forma, Sabrina decidiu expressar seu amor na legenda da publicação: “As 5:43h da manhã e a gente já ouvia e desejava Pura Vida. Pura vida na Costa Rica é ter a consciência que a vida é o que fazemos dela, além de apreciar as coisas mais simples, com felicidade e otimismo. Obrigada Nicolas meu coração”, ela finalizou com um emoji vermelho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Nos comentários, os seguidores derreteram com o novo casal apaixonado: “Nossa Senhora, que casal lindo!”, disse uma admiradora. “Seja feliz, gatona”, escreveu mais uma. “Felicidades meu amor, você merece tanto! Te amamos”, desejou uma terceira. “Se tem alguém que sabe viver a vida é a Sabrina ! Eita mulher danada!”, exaltou outra.

Vale lembrar que os rumores de um romance surgiram no começo do ano. Após negarem diversas vezes, o relacionamento foi confirmado depois que eles não se desgrudaram durante os desfiles de Carnaval em São Paulo. Na sequência, eles viajaram para longe dos holofotes e entregaram detalhes da escapada romântica nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

Ex-namorada de Nicolas Prattes desabafou:

Na última quarta-feira, 28, Nicolas Prattes e Sabrina Sato assumiram que estão vivendo um romance após uma série de especulações. No mesmo dia, a ex do ator, Luiza Caldi, fez uma postagem em seu perfil no Instagram em tom de desabafo refletindo sobre as recentes mudanças em sua vida; saiba o que ela disse em seu desabafo.